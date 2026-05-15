Salarios pretendidos en mayo: cuáles son los puestos con sueldos más altos

En medio de un escenario económico que sigue mediatizado por la inflación y la necesidad de recomponer el salario, las pretensiones de sueldo de los trabajadores argentinos volvieron a mostrar aumentos en mayo de 2026.

El salario promedio pretendido por los postulantes alcanzó los $1.784.840 brutos mensuales, de acuerdo con el último Reporte del Mercado Laboral de Bumeran, correspondiente a abril de 2026 y utilizado como referencia para el arranque de mayo.

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El dato marcó una leve baja mensual de 0,09%, aunque en la comparación interanual acumuló una suba de 13,44%. La cifra quedó por encima del último RIPTE disponible, que en febrero se ubicó en $1.734.357, pero por debajo del avance de la inflación interanual relevada en el período.

Cuánto piden los trabajadores según el seniority

La diferencia por nivel de experiencia sigue siendo una de las variables centrales del mercado laboral.

Para puestos Junior, el salario pretendido promedio fue de $1.354.695, con una suba mensual de 1,87%.

En el segmento Semi Senior y Senior, la remuneración solicitada llegó a $1.814.084, con un avance de 1,42% frente al mes anterior.

En cambio, los cargos de Jefe o Supervisor mostraron una caída mensual de 7,30%, aunque siguen encabezando la escala salarial, con una pretensión promedio de $2.407.033.

En los puestos Junior, el sector con mayor salario pretendido fue Recursos Humanos, con $1.528.125, seguido por Administración y Finanzas, con $1.449.028, y Producción, Abastecimiento y Logística, con $1.440.179. Más atrás quedaron Tecnología y Sistemas, con $1.337.321; Marketing y Comunicación, con $1.242.801; y Comercial, que tuvo el menor salario pretendido dentro del segmento, con $1.154.688.

Recursos Humanos lidera entre los perfiles senior

Entre los perfiles Semi Senior y Senior, Recursos Humanos también encabezó el ranking, con una pretensión salarial promedio de $2.152.500. Luego se ubicaron Administración y Finanzas, con $1.945.463; Tecnología y Sistemas, con $1.935.000; y Producción, Abastecimiento y Logística, con $1.835.442. En la parte baja de la tabla aparecieron Comercial, con $1.596.875, y Marketing y Comunicación, con $1.520.000, el menor registro del segmento.

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La dinámica mensual también fue dispar. En puestos Junior, Administración y Finanzas mostró el mayor aumento, con una suba de 3,40%, mientras que Tecnología y Sistemas tuvo la mayor baja, con una caída de 4,85%. En el segmento Senior y Semi Senior, el mayor salto mensual fue para Recursos Humanos, con 10,38%, mientras que Producción, Abastecimiento y Logística registró la caída más marcada, con 4,86%.

Los puestos con salarios más altos

Por puesto específico, los mayores salarios pretendidos se concentraron en áreas técnicas y especializadas.

En el segmento Junior, Ingeniería de Procesos encabezó el ranking, con $2.550.000, mientras que Camareros registró el menor pedido, con $850.000.

En el nivel Senior y Semi Senior, el salario pretendido más alto fue para Ingeniería en Petróleo y Petroquímica, con $3.650.000, mientras que Gastronomía quedó en el extremo inferior, con $1.000.000.

En cargos de Jefe o Supervisor, el mayor salario pretendido se observó en Auditoría, con $4.125.000.

La principal preocupación de los argentinos pasa por los salarios y el trabajo

El reporte también mostró que la brecha salarial pretendida entre hombres y mujeres se amplió: los hombres solicitaron en promedio $1.822.891, frente a $1.666.688 de las mujeres, una diferencia de 9,37%. Esa brecha se agranda en los cargos jerárquicos, donde llega al 22,76% en posiciones de Jefe o Supervisor.

Qué puestos concentran más búsquedas y postulaciones

El informe también relevó la demanda laboral. Los avisos de empleo se concentraron principalmente en Ventas, con 11,98% del total; Comercial, con 8,72%; y Administración, con 5,84%. En cambio, las postulaciones se enfocaron en Almacén, Depósito y Expedición, con 12,12%; Producción, con 10,64%; y Administración, con 9,69%.

El cruce entre salarios pretendidos, avisos y postulaciones muestra un mercado con fuertes diferencias internas: los perfiles técnicos, de petróleo, ingeniería y auditoría siguen marcando los techos salariales, mientras que los puestos operativos y de servicios aparecen con los valores más bajos. En paralelo, los sectores con mayor cantidad de búsquedas no siempre coinciden con los de mayores salarios, una señal de que la demanda laboral sigue muy concentrada en posiciones comerciales, administrativas y operativas.

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