El persistente manto de nubosidad y un ambiente templado pero muy cargado de humedad definirán el escenario de este miércoles en toda el área metropolitana, donde no habrá alertas por tormentas pero persistirán las lloviznas aisladas. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados, mientras que la mínima se ubicará en los 12 grados.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy miércoles 3 de junio

Durante toda la jornada de hoy, el cielo de la Ciudad de Buenos Aires lucirá completamente cubierto. El viento soplará de forma leve desde el sector norte, rotando hacia el noreste, lo que aportará un flujo constante de humedad que se mantendrá por encima del 85 por ciento. La visibilidad estará ligeramente reducida debido a bancos de niebla suburbanos.

Clima miércoles 3 de junio

Por su parte, en el Conurbano bonaerense las condiciones presentarán una brecha térmica más marcada. En las zonas más alejadas del centro porteño, las mínimas rozarán los 10 grados en las primeras horas, con una sensación térmica menor debido al alto porcentaje de humedad. Las probabilidades de ráfagas serán prácticamente nulas, manteniéndose el aire calmo.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional no mostrará alertas de gravedad para el centro del país durante las próximas horas. Sin embargo, el oeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de La Pampa experimentarán una marcada inestabilidad con frentes de tormentas eléctricas moderadas que avanzarán de manera lenta.

Alerta por un bloqueo atmosférico que provocará lluvias persistentes y bajas temperaturas durante cinco días en el centro del país

En el norte argentino, provincias como Formosa y Chaco registrarán temperaturas máximas superiores a los 24 grados bajo un cielo parcialmente nublado. En contraste directo, la región patagónica, especialmente en las provincias de Chubut y Santa Cruz, mantendrá un ambiente gélido con heladas matinales intensas y vientos regulares del sector oeste.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el AMBA registrará un ascenso paulatino de las marcas térmicas debido al viento continuo del sector norte. Para el jueves, la máxima se elevará hasta los 18 grados con nubes en aumento, mientras que el viernes el termómetro tocará los 20 grados en una jornada con nubosidad variable.

La rotación del viento hacia el sector sur recién llegará hacia el fin de semana, lo que provocará un desmejora más evidente. Durante el sábado y el domingo aumentará la probabilidad de precipitaciones aisladas y comenzará el ingreso de una nueva masa de aire frío que hará descender las temperaturas a partir de la semana entrante.