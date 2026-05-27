Bariloche anticipa una temporada de invierno récord y apuesta fuerte al turismo de nieve

Bariloche se prepara para una nueva temporada de invierno con expectativas superiores a las del año pasado. Desde el sector turístico local aseguran que aumentaron las consultas y reservas, impulsadas por el interés anticipado por la nieve y una batería de promociones que buscan incentivar la llegada de turistas durante los próximos meses.

El secretario de Turismo de Bariloche, Eric Guzmán, afirmó que las proyecciones son positivas y que el movimiento ya comenzó a sentirse desde el verano. “Viene mejor, viene mejor, ya nosotros durante el transcurso del verano teníamos datos, índices de que sobre tres consultas para Bariloche del verano, una era para el invierno”, sostuvo.

Además, el funcionario remarcó que existe una fuerte expectativa de los visitantes por volver a disfrutar de la nieve. “Hay ganas contenidas de nieve, así que seguramente estamos conformes, estamos contentos y esperamos que venga mucha gente”, expresó.

Más reservas y promociones para atraer turistas

Según explicó Guzmán, Bariloche registró un 61% de ocupación durante la baja temporada, un dato que superó las expectativas del sector turístico local. Aunque evitó precisar cifras comparativas exactas, aseguró que los niveles actuales se ubican por encima de los del año pasado.

El secretario indicó que las estimaciones se basan en consultas y reservas ya confirmadas en hoteles y alojamientos de la ciudad. A esto se suma una fuerte estrategia promocional que incluirá el lanzamiento oficial de la temporada de invierno en Buenos Aires el próximo 4 de junio.

“Hemos apostado fuerte en la ciudad más linda del mundo, en el planetario vamos a hacer la presentación”, comentó Guzmán, quien también adelantó novedades para la tradicional Fiesta de la Nieve prevista para agosto.

Nieve, gastronomía y turismo estudiantil

El funcionario destacó que uno de los principales atractivos de Bariloche continúa siendo la diversidad de actividades para todas las edades. Además del esquí tradicional en el Cerro Catedral, señaló que existen alternativas como motos de nieve, excursiones, refugios de montaña, paseos lacustres y propuestas gastronómicas.

También confirmó que Bariloche sigue liderando el segmento de turismo estudiantil. “Tenemos la confirmación de la preferencia de los chicos para hacer el viaje de estudios no solamente del país sino de países limítrofes”, aseguró.

Por otra parte, Guzmán adelantó que durante junio se lanzará la promoción “Bariloche Week”, con descuentos de entre el 20% y el 30% en gastronomía, alquileres y alojamiento. Incluso habrá beneficios especiales como noches extra sin cargo.

Finalmente, el secretario sostuvo que los precios se mantienen estables pese al contexto económico. “Son los precios que ha marcado la inflación, con lo cual no tenemos grandes variaciones”, concluyó.