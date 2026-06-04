Los trenes del AMBA este jueves 4 de junio operan con normalidad y sin alertas para los pasajeros de los distintos ramales que se trasladan a distintos puntos del territorio bonaerense. Sin embargo, algunas líneas funcionan con demoras por obras de infraestructura y cambios programados en sus recorridos habituales.

En paralelo con las tareas de modernización de la estructura ferroviaria, el gobierno nacional y Trenes Argentinos avanzan con un refuerzo de los controles destinados a reducir la evasión tarifaria en estaciones y formaciones.

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Los servicios ferroviarios metropolitanos se encuentran desarrollando una jornada sin mayores complicaciones, aunque los usuarios deben prestar especial atención a las modificaciones en el cronograma de las formaciones y controles que se desarrollan en las estaciones.

Cómo funcionan los trenes hoy, jueves 4 de junio

Alertas y estado de cada ramal

Línea Roca

- Los servicios eléctricos a Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley continúan operando con normalidad.

- La estación Hipólito Yrigoyen permanece cerrada por obras de renovación y modernización.

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Línea Sarmiento

- El servicio Once-Moreno circula normalmente.

- El ramal Merlo-Lobos mantiene un recorrido limitado entre Merlo y Las Heras debido a obras de renovación de vías.

- El trayecto Moreno-Mercedes funciona con cronograma especial por trabajos de infraestructura.

Línea Mitre

-Los ramales Retiro-Tigre, Retiro-José León Suárez y Retiro-Bartolomé Mitre operan sin novedades y con frecuencias habituales.

Cómo funcionan los trenes hoy: el estado de cada ramal este jueves 4 de junio

Línea San Martín

- El servicio Retiro-Cabred circula normalmente durante toda la jornada.

Línea Belgrano Sur

- Continúa vigente el nuevo cronograma horario implementado por Trenes Argentinos

- El ramal Dr. Sáenz-M.C.G. Belgrano mantiene un recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano por obras

- El servicio Puente Alsina-Aldo Bonzi permanece interrumpido por razones de seguridad operacional

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Cómo funcionan hoy los ramales de la línea Roca

La línea Roca continúa siendo una de las más utilizadas del sistema ferroviario metropolitano y este jueves 4 de junio de 2026 presenta una operación mayormente normal en sus principales corredores eléctricos:

En el ramal Plaza Constitución-La Plata, uno de los más demandados por los usuarios, los trenes también funcionan con normalidad y mantienen sus frecuencias regulares tanto en horas pico como durante el resto de la jornada.

Los servicios que unen Plaza Constitución con Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley circulan de acuerdo con sus cronogramas habituales, permitiendo conectar el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires.

PM/ff