Rige el aumento del boleto de colectivo en CABA y PBA: cuánto cuesta el mínimo desde este 1 de junio

Los gobiernos de la provincia de Buenos Aires (PBA) y CABA ejecutaron una nuevo aumento tarifario del boleto de colectivos sobre las líneas que conectan todo el territorio bonaerense y llevaron el mínimo a valores récord en ambos distritos a partir de este lunes 1 de junio. Con el nuevo esquema superó la barrera de los $1.000 en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en Capital Federal ronda los $800 para los usuarios que cuentan con SUBE registrada.

Desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires explicaron que la medida forma parte del mecanismo de reajuste definido a través de la Resolución N.º 81/25. Por medio de un comunicado oficial sostuvo que “el objetivo es garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación obligatoria para la satisfacción de las necesidades colectivas primordiales”.

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Según lo dispuesto por las autoridades, las líneas de jurisdicción bonaerense registran un incremento del 4,8%, mientras que las administradas por la Ciudad de Buenos Aires presentan una suba del 4,6% en su valor.

Nuevo aumento del boleto de colectivos en el AMBA

Las autoridades de CABA y PBA recordaron que quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE abonarán tarifas aún más elevadas, en línea con el cuadro nacional que busca promover la registración de los usuarios.

El cuadro tarifario de colectivos actualizado en el AMBA este lunes 1 de junio

En la provincia de Buenos Aires, las nuevas tarifas para las líneas numeradas desde el 200 en adelante quedaron establecidas de la siguiente manera para quienes tengan la SUBE registrada:

- Viajes de 0 a 3 kilómetros: $1.015,61.Viajes de 3 a 6 kilómetros: $1.142,55.

- Viajes de 6 a 12 kilómetros: $1.269,50.

- Viajes de 12 a 27 kilómetros: $1.523,40.

- Viajes de más de 27 kilómetros: $1.791,02.

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Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, las 28 líneas que operan exclusivamente dentro del distrito aplican desde este 1 de junio los siguientes valores en el boleto de colectivos:

- Hasta 3 kilómetros: $788,28.

- Entre 3 y 6 kilómetros: $875,90.

- Entre 6 y 12 kilómetros: $943,37.

- Entre 12 y 27 kilómetros: $1.010,90.

Cuadro tarifario actualizado del boleto de dolectivos en el AMBA

El Gobierno porteño, liderado por Jorge Macri, también avanzó con una nueva recomposición tarifaria para colectivos, subtes y peajes, argumentando la necesidad de mantener los niveles de subsidio y garantizar las tareas de mantenimiento e infraestructura vinculadas al transporte urbano.

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La actualización tarifaria en CABA no se limita a los colectivos. El boleto de subte pasó de $1490 a $1558 tras la aplicación del incremento de 4,6%. Para quienes no tienen registrada la tarjeta SUBE, la tarifa quedó fijada en $2477,22.

Con este nuevo aumento del boleto de colectivos, las tarifas del transporte público continúan ajustándose de manera mensual en función de la evolución de los índices inflacionarios, una dinámica que seguirá marcando el costo de viajar para millones de pasajeros que utilizan diariamente los servicios de colectivos en el AMBA.

PM