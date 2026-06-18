Este jueves 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi, una fecha que celebra al plato milenario que, a pesar de ser un símbolo de la gastronomía japonesa, tuvo sus orígenes en China. Durante los últimos años, este ganó gran popularidad en Argentina, gracias a la calidad de su materia prima y la creatividad de los restaurantes para preparar piezas únicas.

Según los registros históricos, el sushi tuvo sus orígenes en el siglo IV a.C, cuando el pescado se fermentaba con arroz para prolongar su conservación. Con el tiempo, esta mezcla llegó a Japón, donde comenzaron a consumirse ambos alimentos juntos, hasta que la innovación en las preparaciones consolidó al sushi como un plato profesional y cultural.

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Día del Sushi: Por qué se celebra un 18 de junio

El Día del Sushi se celebra con el objetivo de reconocer la importancia cultural, gastronómica e histórica de este plato, tanto dentro como fuera de Japón. La fecha no está relacionada con algún evento puntual, sino que se estableció de forma simbólica para celebrar su crecimiento alrededor del mundo.

El Día del Sushi se celebra con el objetivo de reconocer la importancia cultural, gastronómica e histórica de este plato.

Durante la jornada, los restaurantes, chefs y aficionados suelen organizar distintos eventos y degustaciones para celebrar la fecha. Por otro lado, también acostumbran a ofrecer descuentos especiales en los platos de sushi.

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Cómo preparar sushi casero

Para poder preparar sushi en, en primer lugar, es necesario contar con los siguientes ingredientes:

–400 gr de arroz de sushi

–400 ml de agua mineral de botella

–120 ml de vinagre de arroz

–60 gr de azúcar

–Sal

–Hojas de alga nori

–Pasta wasabi

–Salsa de soja

Durante la jornada, los restaurantes, chefs y aficionados suelen organizar distintos eventos y degustaciones de sushi para celebrar la fecha.

Por otro lado, el relleno es a gusto de los consumidores, pero típicamente se utilizan alimentos como palta, atún, salmón, queso crema, pepino, entre otros. Una vez reunidos todos los ingredientes, será necesario seguir una serie de pasos:

1-Lavar el arroz, dejar en agua 15 minutos y volver a lavar. Repetir el procedimiento varias veces y escurrirlo bien

2–Dejar hervir 1 minuto a fuego fuerte, después 10 minutos a fuego mínimo y después 10 minutos en reposo.

3–Mientras reposa, mezclar el vinagre de arroz, el azúcar y la sal en una olla. Calentar hasta que el azúcar se haya disuelto.

4–Trasladar el arroz caliente a un recipiente amplio o una tabla de madera y agregar el aliño, mezclar con una cuchara despacio y dejar enfriar un poco abanicando, tapar con un paño de cocina para que no se seque.

5–Para armar el sushi en sí, en primer lugar, colocar un papel film sobre una esterilla. Sobre ella, poner el alga y esparcir el arroz. También se pueden invertir estos pasos, según el tipo de pieza.

6–Colocar el relleno a 3 dedos del borde para empezar a enrollar, para lo que hay que ayudarse con el film y la esterilla. Apretar para enrollar firmemente y, una vez llegado al final, mojar los bordes del alga para pegarlos.

7–Mojar un cuchillo y cortar las piezas de sushi.

JSM/fl