El restaurante con sello australiano que se suma a la noche porteña

Una identidad con sello australiano

Koala es un restaurante con una identidad inspirada en el espíritu relajado y social de la cultura australiana, combinado con producto argentino y una cocina de impronta creativa.

Desde su apertura el año pasado, viene construyendo una propuesta propia dentro de la escena gastronómica porteña, donde la cocina, el diseño, la música y el encuentro conviven de manera natural.

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Bajo un concepto casual premium, Koala logra equilibrar calidad, calidez y una experiencia descontracturada, donde cada detalle está pensado para disfrutar sin formalidades.

Una noche para quedarse

Cuando cae el sol, Koala entra en lo suyo o entra en ritmo. La luz cálida, la música y el movimiento del salón construyen una atmósfera más envolvente, donde las cenas se estiran entre copas, platos para compartir y largas conversaciones. La noche encuentra en Koala una versión más íntima y sensorial, sin perder el espíritu relajado que define al lugar desde su origen.

Los platos que definen la experiencia

La cocina encuentra en la noche uno de sus momentos más expresivos. La carta combina producto argentino, técnicas contemporáneas y una mirada inspirada en la cocina australiana actual, donde conviven sabores frescos, texturas y preparaciones pensadas para compartir y disfrutar sin apuro.

Entre los platos que definen la propuesta nocturna de otoño se destacan la trucha con puré de choclo, el risotto de hongos, el risotto de langostinos, los gnocchis de kabutia, la coliflor grillada con cremoso de papas y el ojo de bife grillado con puré cremoso. Una selección que refleja el equilibrio entre cocina reconfortante, producto y una estética actual que acompaña el espíritu relajado del lugar.

Una experiencia social y descontracturada

Lejos de una estructura rígida, la dinámica invita a pedir varios platos, probar, combinar y extender la mesa, en una lógica más social y descontracturada que acompaña el ritmo de la noche.

Coctelería, vinos y kombuchas

A la propuesta gastronómica se suma una carta de bebidas pensada para acompañar cada momento. La coctelería combina clásicos bien ejecutados con opciones de autor, junto con una propuesta de mocktails de autor que son un boom actual en Australia, amplía las alternativas y mantiene el mismo nivel de creatividad y cuidado.

La oferta se completa con una selección de vinos elegidos para distintos maridajes y opciones tanto por botella como por copa, además de kombuchas que aportan frescura y una alternativa diferente dentro de la experiencia.

Un lugar donde la noche sucede naturalmente

Los postres se integran naturalmente a la experiencia, permitiendo que la mesa continúe entre algo dulce, café o una última copa. El servicio, cercano y atento, acompaña este ritmo con naturalidad, generando una experiencia cómoda y fluida, donde cada detalle suma sin volverse protagonista.

En una ciudad donde cada vez más personas buscan lugares que combinen gastronomía, ambiente y conexión social, Koala logra construir una propuesta con identidad propia. Un espacio donde la noche sucede de manera natural, entre buena cocina, vinos, coctelería y una atmósfera pensada para quedarse.

INFORMACIÓN ÚTIL

Koala Palermo está ubicado en Fray Justo Santa María de Oro 2104, Palermo, Buenos Aires. Los horarios son de domingos a jueves de 7:30 a 23 hs/ viernes y sábados de 8 a 00 hs. Las reservas se realizan a través de su WhatsApp +54 9 11 5753-1939 o por su Meitre https://koala.meitre.com/

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