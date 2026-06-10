miércoles 10 de junio de 2026
EMPRESAS Y PROTAGONISTAS
Gubernamental

Fernando Espinoza lideró el Encuentro de la Federación Argentina de Municipios en Santa Fe

Más de 100 intendentes de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe se reunieron en la ciudad de Pérez junto al presidente de la FAM para debatir la agenda comunal de la Región Centro.

Encuentro Federal de la Federación Argentina de Municipios
Encuentro Federal de la Federación Argentina de Municipios | Municipio de La Matanza
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Durante el evento, los representantes de los Gobiernos locales, analizaron la grave situación social y económica de cada una de las ciudades presentes, para diseñar soluciones eficientes ante la ausencia de políticas nacionales, en materia de educación, producción y desarrollo; ya que “son los municipios los que deben sostener las demandas sociales emergentes que surgen en un contexto de emergencia alimentaria, destrucción sistemática de las PyMEs y la industria argentina, una descomunal pérdida de puestos de trabajo y creciente precarización de los empleos que aún sobreviven”.

Luego, las jefas y jefes comunales participaron de diferentes jornadas con concejales, juventudes, referentes sindicales y universitarios de las provincias del centro argentino.

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Durante el evento, el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espínoza resaltó: “La Argentina que viene se construye escuchando a cada ciudad, fortaleciendo las autonomías municipales, defendiendo el federalismo y promoviendo el desarrollo productivo de cada región; todos unidos, trabajando junto a cada provincia de nuestro país”.

“Frente a un modelo que profundiza las desigualdades, retira al Estado y pregona una realidad artificial, proponemos generar más diálogo, participación y organización, para poner nuevamente en el centro al trabajo, la producción, la educación y la salud”, continuó Fernando Espinoza.

Encuentro Federal de la Federación Argentina de Municipios

Por último, el intendente del distrito más poblado del país expresó:“Debemos contruir una alternativa que tenga la inteligencia social que merece el pueblo argentino. Al lado de nuestra gente, unidas. unidos y escuchándonos, en cada una de las ciudades, podremos transformar la realidad de millones de argentinas y argentinos”.

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