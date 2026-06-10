Fernando Espinoza lideró el Encuentro de la Federación Argentina de Municipios en Santa Fe

Durante el evento, los representantes de los Gobiernos locales, analizaron la grave situación social y económica de cada una de las ciudades presentes, para diseñar soluciones eficientes ante la ausencia de políticas nacionales, en materia de educación, producción y desarrollo; ya que “son los municipios los que deben sostener las demandas sociales emergentes que surgen en un contexto de emergencia alimentaria, destrucción sistemática de las PyMEs y la industria argentina, una descomunal pérdida de puestos de trabajo y creciente precarización de los empleos que aún sobreviven”.

Luego, las jefas y jefes comunales participaron de diferentes jornadas con concejales, juventudes, referentes sindicales y universitarios de las provincias del centro argentino.

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Durante el evento, el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espínoza resaltó: “La Argentina que viene se construye escuchando a cada ciudad, fortaleciendo las autonomías municipales, defendiendo el federalismo y promoviendo el desarrollo productivo de cada región; todos unidos, trabajando junto a cada provincia de nuestro país”.

“Frente a un modelo que profundiza las desigualdades, retira al Estado y pregona una realidad artificial, proponemos generar más diálogo, participación y organización, para poner nuevamente en el centro al trabajo, la producción, la educación y la salud”, continuó Fernando Espinoza.

Por último, el intendente del distrito más poblado del país expresó:“Debemos contruir una alternativa que tenga la inteligencia social que merece el pueblo argentino. Al lado de nuestra gente, unidas. unidos y escuchándonos, en cada una de las ciudades, podremos transformar la realidad de millones de argentinas y argentinos”.