Calma Nono reabre sus puertas: invierno en las Altas Cumbres

Después de un tiempo en silencio, Calma Nono vuelve a abrir sus puertas y elige el invierno para iniciar una nueva etapa en uno de los paisajes más imponentes de Córdoba.

Ubicado en el corazón de Traslasierra, el hotel reabre proponiendo una experiencia íntima y conectada con la naturaleza, donde las Altas Cumbres acompañan cada instante de la estadía.

E n Calma, el paisaje no se mira únicamente desde un punto específico: está presente todo el tiempo. Basta con alzar la vista para encontrarse con las sierras desde cualquier rincón del hotel.

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Desde las terrazas privadas de las suites, desde las galerías, desde la piscina integrada al entorno o simplemente caminando entre el bosque nativo, las Altas Cumbres forman parte constante de la experiencia.

Un refugio rodeado de naturaleza

Calma nace de una idea clara: crear un espacio donde el diseño y la naturaleza convivan en equilibrio.

Ubicado en una propiedad de cuatro hectáreas rodeada de bosque autóctono y con vistas abiertas a las Altas Cumbres, el proyecto se integra al paisaje serrano a través de líneas simples, materiales locales y una arquitectura pensada para acompañar el entorno, sin imponerse.

La propuesta combina diseño contemporáneo, privacidad y conexión con el paisaje en un entorno donde predominan el silencio, la vegetación nativa y el ritmo pausado de Traslasierra.

Suites privadas rodeadas de naturaleza

En esta reapertura, Calma ofrece alojamiento en suites con desayuno, pensadas para disfrutar del descanso con privacidad, silencio y conexión con el entorno.

Separadas entre sí y rodeadas de parque, vegetación autóctona y naturaleza serrana, cada suite funciona como un refugio independiente dentro del paisaje.

Cada una cuenta con:

-Terraza privada exclusiva con vistas abiertas a las sierras

-Galería propia para descansar o desayunar al aire libre

-Jacuzzi doble con vista panorámica

-Hogar a leña para disfrutar las noches de invierno

-Materiales nobles y diseño integrado al entorno

El desayuno puede disfrutarse tanto en la intimidad de cada suite como en los espacios comunes del hotel, siempre con las sierras como escenario de fondo.

Y cuando cae la temperatura, el hogar a leña transforma cada habitación en un refugio cálido y silencioso, ideal para disfrutar del invierno desde adentro mientras las Altas Cumbres se vuelven protagonistas del paisaje.

Invierno, vino y noches al aire libre

Cuando cae el sol, Calma invita a vivir el invierno desde otro lugar.

Las noches encuentran su momento alrededor del fogón, acompañadas de vinos, picadas con productos regionales y la tranquilidad del paisaje serrano.

Una propuesta simple y cálida para disfrutar el invierno entre amigos o en pareja, conectando con el silencio, la naturaleza y el ritmo pausado del destino.

Naturaleza, pueblos serranos y experiencias para descubrir

Además de disfrutar del hotel, Traslasierra ofrece múltiples alternativas para recorrer durante las vacaciones de invierno.

Desde caminatas y paisajes naturales hasta visitas a pequeños pueblos serranos, bodegas boutique, ferias regionales y distintos circuitos turísticos que permiten descubrir la esencia de Nono y sus alrededores.

Calma funciona como punto de partida para conectar con el destino, aunque muchas veces el mejor plan termina siendo quedarse y disfrutar del entorno.

Un refugio para desconectar

Ideal para parejas, escapadas con amigos y viajeros que buscan bajar el ritmo, Calma propone una experiencia enfocada en el descanso, el bienestar y la conexión con el cuerpo y la naturaleza.

Además, el hotel es pet friendly, permitiendo compartir la experiencia junto a mascotas en un entorno abierto y natural.

Una reapertura esperada

La vuelta de Calma Nono marca el regreso de un espacio que muchas personas estaban esperando volver a habitar.

Con una apertura progresiva y fiel a su esencia, el hotel inicia esta nueva etapa poniendo el foco en lo más importante: el paisaje, el descanso y el tiempo compartido.

Para quienes estén planificando una escapada durante julio, Calma Nono ofrece tarifas desde $230.000 por noche, convirtiéndose en una propuesta ideal para disfrutar del invierno con una experiencia de diseño, privacidad y bienestar.

Ubicado en Paraje La Quebrada s/n (Las Calles, Traslasierra, Córdoba), este exclusivo hotel en las Altas Cumbres está diseñado únicamente para adultos (+18) y es pet friendly. Un refugio ideal en la naturaleza para conectar y relajarse. Más información y reservas al +54 9 3544 65-0969, en Instagram como @calmanono o en https://calmanono.com.ar