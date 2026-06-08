Calma Nono reabre sus puertas: invierno en las Altas Cumbres

Después de un tiempo en silencio, Calma Nono vuelve a abrir sus puertas y elige el invierno para iniciar una nueva etapa en uno de los paisajes más imponentes de Córdoba.
Ubicado en el corazón de Traslasierra, el hotel reabre proponiendo una experiencia íntima y conectada con la naturaleza, donde las Altas Cumbres acompañan cada instante de la estadía.
En Calma, el paisaje no se mira únicamente desde un punto específico: está presente todo el tiempo. Basta con alzar la vista para encontrarse con las sierras desde cualquier rincón del hotel.
Desde las terrazas privadas de las suites, desde las galerías, desde la piscina integrada al entorno o simplemente caminando entre el bosque nativo, las Altas Cumbres forman parte constante de la experiencia.
Un refugio rodeado de naturaleza
Calma nace de una idea clara: crear un espacio donde el diseño y la naturaleza convivan en equilibrio.
Ubicado en una propiedad de cuatro hectáreas rodeada de bosque autóctono y con vistas abiertas a las Altas Cumbres, el proyecto se integra al paisaje serrano a través de líneas simples, materiales locales y una arquitectura pensada para acompañar el entorno, sin imponerse.
La propuesta combina diseño contemporáneo, privacidad y conexión con el paisaje en un entorno donde predominan el silencio, la vegetación nativa y el ritmo pausado de Traslasierra.
Suites privadas rodeadas de naturaleza
En esta reapertura, Calma ofrece alojamiento en suites con desayuno, pensadas para disfrutar del descanso con privacidad, silencio y conexión con el entorno.
Separadas entre sí y rodeadas de parque, vegetación autóctona y naturaleza serrana, cada suite funciona como un refugio independiente dentro del paisaje.
Cada una cuenta con:
-Terraza privada exclusiva con vistas abiertas a las sierras
-Galería propia para descansar o desayunar al aire libre
-Jacuzzi doble con vista panorámica
-Hogar a leña para disfrutar las noches de invierno
-Materiales nobles y diseño integrado al entorno
El desayuno puede disfrutarse tanto en la intimidad de cada suite como en los espacios comunes del hotel, siempre con las sierras como escenario de fondo.
Y cuando cae la temperatura, el hogar a leña transforma cada habitación en un refugio cálido y silencioso, ideal para disfrutar del invierno desde adentro mientras las Altas Cumbres se vuelven protagonistas del paisaje.
Invierno, vino y noches al aire libre
Cuando cae el sol, Calma invita a vivir el invierno desde otro lugar.
Las noches encuentran su momento alrededor del fogón, acompañadas de vinos, picadas con productos regionales y la tranquilidad del paisaje serrano.
Una propuesta simple y cálida para disfrutar el invierno entre amigos o en pareja, conectando con el silencio, la naturaleza y el ritmo pausado del destino.
Naturaleza, pueblos serranos y experiencias para descubrir
Además de disfrutar del hotel, Traslasierra ofrece múltiples alternativas para recorrer durante las vacaciones de invierno.
Desde caminatas y paisajes naturales hasta visitas a pequeños pueblos serranos, bodegas boutique, ferias regionales y distintos circuitos turísticos que permiten descubrir la esencia de Nono y sus alrededores.
Calma funciona como punto de partida para conectar con el destino, aunque muchas veces el mejor plan termina siendo quedarse y disfrutar del entorno.
Un refugio para desconectar
Ideal para parejas, escapadas con amigos y viajeros que buscan bajar el ritmo, Calma propone una experiencia enfocada en el descanso, el bienestar y la conexión con el cuerpo y la naturaleza.
Además, el hotel es pet friendly, permitiendo compartir la experiencia junto a mascotas en un entorno abierto y natural.
Una reapertura esperada
La vuelta de Calma Nono marca el regreso de un espacio que muchas personas estaban esperando volver a habitar.
Con una apertura progresiva y fiel a su esencia, el hotel inicia esta nueva etapa poniendo el foco en lo más importante: el paisaje, el descanso y el tiempo compartido.
Para quienes estén planificando una escapada durante julio, Calma Nono ofrece tarifas desde $230.000 por noche, convirtiéndose en una propuesta ideal para disfrutar del invierno con una experiencia de diseño, privacidad y bienestar.
Ubicado en Paraje La Quebrada s/n (Las Calles, Traslasierra, Córdoba), este exclusivo hotel en las Altas Cumbres está diseñado únicamente para adultos (+18) y es pet friendly. Un refugio ideal en la naturaleza para conectar y relajarse. Más información y reservas al +54 9 3544 65-0969, en Instagram como @calmanono o en https://calmanono.com.ar