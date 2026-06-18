"Todavía estamos a tiempo": el mensaje político de la CGT por el triunfo de la Selección Argentina

La Confederación General del Trabajo (CGT) aprovechó la euforia por el triunfo de la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026 para enviar un mensaje político en defensa de la industria nacional y del empleo. A través de un video difundido en redes sociales, la central obrera llamó a "cuidar el trabajo argentino" en medio de sus crecientes cuestionamientos a las políticas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Aquel mensaje fue acompañado por declaraciones de Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT junto a Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. "El sentimiento patriótico que se refleja en la camiseta de nuestra selección debería servirnos, hoy más que nunca, para reflexionar como comunidad sobre la necesidad de revalorizar y defender el trabajo argentino, clave de toda la cuestión social", sostuvo el dirigente sindical.

Dicho spot utiliza la camiseta de la Selección como símbolo para destacar el valor de la producción nacional. A lo largo del video se relata el proceso de fabricación de una camiseta argentina, desde la confección de la tela hasta la colocación del escudo, con el objetivo de resaltar el trabajo de costureras, operarios y trabajadores: "Esta camiseta dio empleo, sostuvo talleres y movió la industria nacional. Las camisetas siguen existiendo, pero muchas ya no se hacen acá. Llegan del exterior, vienen en contenedores. El escudo es el mismo, el precio a veces más bajo; lo que no está en todas es el trabajo argentino", señala la narración.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La publicación concluye con una apelación directa: "Cuidemos lo nuestro. Todavía estamos a tiempo. Cuidemos el trabajo argentino". Para Sola, el mensaje busca ir más allá del fútbol. "Desde la CGT quisimos recalcar a través de la metáfora de la camiseta de la Selección un significado que trasciende lo futbolístico: defendamos lo nuestro, todavía estamos a tiempo. Cuidemos el trabajo argentino y trabajemos juntos para recuperar la autoestima de un pueblo que supo lograr grandes realizaciones cuando existieron políticas que alentaron el trabajo, el crecimiento de la industria y el desarrollo nacional", afirmó.

A la par, la difusión del video coincidió con una reunión entre la conducción de la CGT y representantes de las confederaciones de la industria, el transporte y la alimentación. De acuerdo a lo que informó la central obrera, el encuentro tuvo como objetivo elaborar un diagnóstico común sobre la situación social, laboral y productiva del país y avanzar en una agenda de acción conjunta.

Después, en un comunicado, advirtió sobre el deterioro de las condiciones laborales, la pérdida de puestos de trabajo y la caída de la actividad económica.

La interna por Cristina suma tensión con Mayra Mendoza apuntando contra Kicillof y el massismo pidiendo unidad

El mensaje se suma a los cuestionamientos que la central viene realizando contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. A comienzos de junio, la CGT rechazó la reglamentación de la iniciativa y denunció que "la libertad sindical no se reglamenta por decreto". Ese planteo también fue llevado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde Sola denunció supuestos incumplimientos de normas laborales internacionales por parte de la administración de Milei.

Pablo Moyano retoma el protagonismo con una ofensiva dual: críticas al Gobierno y freno en la distribución de bebidas

El Sindicato de Camioneros profundizó un conflicto con grandes empresas de consumo masivo que ya genera demoras en la distribución de productos y, ante ese contexto, Pablo Moyano encabezó una conferencia de prensa junto al dirigente ferroviario internacional Julio Sosa durante un encuentro organizado por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF). Allí expusieron ante representantes sindicales y observadores extranjeros la situación laboral en Argentina, con especial foco en los efectos de la desregulación económica, el escenario del sector transporte y las sanciones aplicadas a organizaciones ferroviarias.

Su iniciativa formó parte de una estrategia impulsada por la CGT para internacionalizar sus cuestionamientos al Gobierno. Posteriormente, la central obrera avanzó con una serie de reuniones sectoriales destinadas a consolidar un diagnóstico político, económico y jurídico sobre la situación del empleo y los derechos laborales.

Así, la expectativa quedó puesta en la próxima reunión del Consejo Directivo de la CGT, donde se definirán los pasos a seguir. La conducción sindical busca transformar el respaldo obtenido en la OIT en una herramienta de presión concreta frente a la agenda impulsada por la Casa Rosada.

El secretario adjunto de Camioneros rompió su silencio con una estrategia que combina presión política internacional contra la Casa Rosada

En paralelo, el Sindicato de Camioneros mantuvo una disputa de alta tensión con empresas como Coca-Cola y Cervecería y Maltería Quilmes. El reclamo gremial apuntó a que los choferes tercerizados percibieran los mismos premios, adicionales y beneficios que reciben los trabajadores contratados de manera directa por las compañías. Seguido del fracaso de las negociaciones iniciadas a fines de mayo, el gremio resolvió avanzar con un "trabajo a reglamento", una modalidad que implica cumplir estrictamente cada procedimiento operativo y que ralentizó significativamente la actividad logística.

Según estimaciones empresariales, entre el 20% y el 50% de la carga diaria no logró salir de los centros de distribución, lo que generó demoras en la cadena de abastecimiento y alteró los plazos habituales de entrega.

Encuesta: el peronismo bonaerense ya tiene un candidato favorito de cara a 2027

Pablo Moyano, que en las últimas semanas retomó un perfil más activo dentro del escenario sindical, responsabilizó a las compañías por la escalada del conflicto y por un eventual faltante de productos. "Se siguen haciendo los boludos y miran para otro lado", sostuvo el dirigente camionero, quien advirtió que cualquier problema de abastecimiento sería consecuencia de la negativa empresarial a avanzar en una solución al reclamo salarial y laboral planteado por el gremio.

MV