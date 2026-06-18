Milei a contramano de Trump: envía a Menem a Israel mientras EE.UU. sella el acuerdo con Irán

La política exterior de Javier Milei volvió a exhibir una de sus características más distintivas: el alineamiento casi total con Israel, incluso en momentos en que la estrategia de Benjamin Netanyahu choca con la de su principal aliado internacional, Donald Trump. Mientras el presidente estadounidense firmaba el memorándum de entendimiento con Irán para a poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recorría distintos puntos de Israel.

En la última semana, el referente de Karina Milei en la Cámara baja se alejó del ruido local por el caso Adorni y emprendió viaje a Medio Oriente junto a la diputada Sabrina Ajmechet para seguir la línea que el propio Milei había trazado en suelo hebreo en abril pasado. Fueron recibidos por el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, muy activo en redes sociales, en una nueva señal de respaldo político al jefe del Likud en un momento delicado, marcado por el enfriamiento de su vínculo con el líder del MAGA, un aliado vital para alcanzar sus objetivos de seguridad regional, y la presión electoral.

Pero también por las críticas en el plano internacional, ligadas a cambios en posturas históricas de algunos de sus aliados europeos, incluidos gobiernos "de derecha" que tradicionalmente respaldaron a Israel, desde Italia hasta Alemania, según destacaron algunos medios israelíes, como respuesta al accionar de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza, Cisjordania y, más recientemente, el sur del Líbano que dejaron al país hebreo en una posición cada vez más aislada en la que cada apoyo cuenta.

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Pero la coincidencia se produjo en un momento histórico tanto para Medio Oriente como para el sistema internacional, en medio de la transición del poder global y de lo que algunos analistas describen como una "retirada" de Estados Unidos como principal hegemón. Un ejemplo directo es el acuerdo impulsado por Trump con Irán después de casi cuatro meses de guerra, iniciada tras el cambio de escenario regional que siguió a la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El entendimiento, curiosamente denominado memorándum con Irán, fue firmado electrónicamente por Trump durante la noche del miércoles y será formalizado el próximo 19 de junio. La iniciativa generó una fuerte reacción internacional y, particularmente, una situación inédita en Israel, donde unificó posiciones que habitualmente aparecen enfrentadas. Desde la extrema derecha hasta sectores de centro e izquierda coincidieron en cuestionar a Netanyahu por haber permitido ese escenario.

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En los últimos días, Trump ya había marcado distancia de Netanyahu al cuestionar los nuevos bombardeos en el sur del Líbano durante los enfrentamientos con Hezbolá del fin de semana. "No digo que no deban protegerse, lo que digo es que, cuando se lanzan dos drones hacia el desierto y caen sin causar daños, no hace falta derribar edificios en Beirut", sostuvo el mandatario republicano. "Podrían comportarse mejor y, francamente, podrían hacer un mejor trabajo", agregó.

Las declaraciones reflejaron una tensión que venía creciendo detrás de escena a medida que fracasaban los intentos para reabrir Ormuz por la fuerza. Mientras Washington negociaba unilateralmente un alto al fuego con Teherán para garantizar la estabilidad energética global, voces del gobierno israelí desconfiaron del acercamiento. Entre las voces más críticas estuvo el ministro de Defensa, Benny Gantz, quien afirmó que el acuerdo con Irán "no obliga" a Israel y dijo que el país mantiene "plena autonomía" para actuar. Una línea similar sostuvieron referentes de la derecha nacionalista y sectores más duros de la coalición oficialista, incluido el polémico ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir.

Pero las críticas también llegaron desde la oposición, en medio de la presión sobre Netanyahu de cara a las elecciones de octubre, quien hizo de la cruzada contra Irán una bandera política. Desde el exmilitar y líder centrista, Gadi Eisenkot, al conocido opositor Yair Lapid, varios cuestionaron a Netanyahu por "no haber logrado preservar la libertad de acción" de Israel frente a Irán, en medio de las negociaciones con Estados Unidos. "Israel amanece hoy ante un acuerdo que se gesta lejos de aquí y de sus intereses", sostuvo el primero, mientras que el segundo afirmó: "Nunca ha habido un fracaso más absoluto que el fracaso político de Netanyahu en el escenario iraní".

Axel Wahnish, embajador argentino en Israel, recibió a Martín Menem esta semana.

La diplomacia parlamentaria de Menem en Jerusalén

En tanto, fue en ese contexto donde desembarcó la delegación argentina encabezada por Menem. Según pudo saber PERFIL de fuentes parlamentarias, la visita forma parte de la denominada "diplomacia parlamentaria". Aunque al cierre de esta nota no habían trascendido detalles específicos sobre los objetivos políticos de la gira de Menem y Ajmechet, desde el entorno del titular de la Cámara baja señalaron que los resultados "serán comunicados una vez concluida la agenda oficial".

Uno de los puntos centrales fue la visita de Menem, tercero en la sucesión presidencial, al parlamento israelí (Knesset), en el marco de una estrategia que la propia embajada argentina presentó como parte de la política exterior impulsada por Milei. "Martín Menem fue recibido por el titular de la Knesset, Amir Ohana, para seguir profundizando la integración de Argentina con el mundo y fortalecer los vínculos con aliados estratégicos", señalaron desde la representación diplomática.

La agenda también incluyó una reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog, la visita al Museo del Holocausto y una recorrida por el kibutz Nir Oz, donde visitaron la vivienda donde vivían Shiri, Ariel y Kfir Bibas, argentinos víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023.

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El alineamiento de Milei con Israel

La visita representa una nueva señal de continuidad de una de las pocas constantes de la política exterior libertaria: el alineamiento total con Estados Unidos e Israel. A diferencia de otros escenarios internacionales, donde el Gobierno mostró cambios de rumbo o tensiones internas, la sociedad con Tel Aviv es uno de los puntos que amalgamó al heterogéneo espacio libertario y hasta le dio proyección internacional.

El episodio más reciente fue la decisión de incorporar a la Guardia Revolucionaria iraní dentro de la lista nacional de organizaciones terroristas, una medida impulsada en línea con Washington y Tel Aviv que derivó en un fuerte intercambio diplomático con Teherán y terminó con la expulsión del encargado de negocios iraní Mohsen Tehrani de Buenos Aires, una secuencia que PERFIL siguió desde el inicio al ser el único medio presente en la embajada iraní durante la escalada regional iniciada tras los primeros ataques de Israel en junio de 2025 que derivó en el deterioro de la relación bilateral que culminó con la salida del diplomático. El episodio marcó uno de los momentos de mayor tensión entre Buenos Aires y Teherán desde la llegada de Milei al poder y consolidó una política exterior cada vez más identificada con las posiciones israelíes en Medio Oriente.

Menem en el Museo del Holocausto.

Pero profundización de ese vínculo también comenzó a traducirse en iniciativas concretas en el sector privado. En una entrevista reciente con PERFIL, el embajador israelí en Argentina, Eyal Sela, destacó que el acercamiento impulsado por Milei facilitó nuevos proyectos de inversión, cooperación tecnológica y un nuevo vuelo directo de El Al entre Tel Aviv y Buenos Aires, respaldados por Israel para fomentar el turismo, el intercambio comercial y la carga aérea entre ambos países. "Estamos atravesando el mejor momento de las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel y queremos seguir profundizándolo", sostuvo Sela, quien dejará la sede diplomática entre agosto y septiembre según supo este medio.

Sin embargo, el nuevo escenario regional -y también global- vuelve a plantear una paradoja para la diplomacia libertaria dictada desde la Casa Rosada, similar a la que quedó expuesta a comienzos de enero con Venezuela. En aquel momento, el Gobierno respaldó a María Corina Machado y profundizó su narrativa sobre el "narcoterrorismo" mientras Trump comenzaba a tomar distancia de la dirigente opositora y habilitaba canales de diálogo con sectores de la cúpula chavista, una estrategia que mantiene hasta hoy.

Mientras el presidente estadounidense parece inclinarse ahora por una estrategia más pragmática orientada a contener una escalada regional y preservar la estabilidad en Medio Oriente mediante acuerdos con Irán, Argentina mantiene una identificación política cada vez más estrecha con Netanyahu.