La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso la mira sobre Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las refacciones en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá. A través de una intimación formal, el ente recaudador le exigió presentar, en un plazo máximo de diez días, una justificación detallada de sus ingresos correspondientes a 2024 y 2025, así como el desglose de su actividad real, facturación, detalles de obra y compras a proveedores.

A pocas semanas de su declaración ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario, el arquitecto reveló datos clave sobre la reforma de la propiedad, cuyo costo ascendió a 245.000 dólares. De acuerdo a lo que detalló en su testimonio, los pagos fueron realizados en efectivo y sin factura en dos etapas: 55.000 dólares en 2024 y 190.000 dólares durante 2025.

De igual manera, el ARCA solicitó a Tabar explicaciones sobre su patrimonio personal, incluyendo la compra y venta de camionetas y un automóvil, así como el origen de los fondos utilizados para la adquisición de dólares en los períodos fiscalizados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó nuevas declaraciones y medidas de prueba

La celeridad del organismo estatal para fiscalizar al testigo disparó una rápida reacción política. Al instante, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante el juez de la causa, acusando al entorno de Adorni de utilizar el poder del Estado para obstruir la investigación.

Advirtió Pagano en su escrito: "La aparición de actividad de fiscalización tributaria sobre quienes han colaborado con la justicia, en estrecha proximidad temporal con sus declaraciones, es susceptible de generar un efecto inhibitorio sobre la prueba testimonial".

De hecho, la legisladora subrayó que el ARCA depende del Poder Ejecutivo y que, al ser el propio jefe de Gabinete uno de los investigados, la maniobra constituye un claro amedrentamiento contra los testigos, buscando disuadir a otros de prestar declaración.

La vivienda investigada se encuentra en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz​

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, había entregado su teléfono celular a la Justicia para facilitar el análisis de los intercambios mantenidos con el matrimonio Adorni durante los diez meses que duraron los trabajos. En su declaración, el contratista no solo detalló la modalidad de pago, sino que también refirió un gasto adicional de 13.000 dólares que el jefe de Gabinete habría desembolsado para alquilar otra vivienda dentro del mismo barrio cerrado.

Quién es Matías Tabar, el contratista que complicó a Manuel Adorni en la Justicia

El proveedor, quien nunca imaginó que su paso por la construcción terminaría en los tribunales de Comodoro Py, se define como un hombre de perfil bajo y deportista aficionado al triatlón, se encuentra hoy en el centro de la escena política tras haber declarado como testigo en la investigación patrimonial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Alejado de las etiquetas que intentan imponerle sectores en redes sociales, donde lo acusan de ser peronista, quienes lo conocen aseguran que su ADN político está lejos del kirchnerismo: "Más gorila que Matías no hay", señalan sus amigos, recordando sus discusiones familiares en defensa del oficialismo.

Sin más, Tabar es un personaje conocido en Exaltación de la Cruz, el municipio donde desarrolla su actividad profesional. Además de sus trabajos en viviendas particulares, el contratista fue proveedor de la comuna desde la era de Fernando de la Rúa, manteniendo contratos de suministro durante administraciones de diversos colores políticos, incluyendo al kirchnerismo, el macrismo y el albertismo.

A la par, sus registros muestran una actividad heterogénea: en la agencia de recaudación figura como vendedor de cámaras de seguridad —rubro por el cual ganó una licitación municipal en 2021—, mientras que en 2019 fue proveedor de resmas de papel. Recién en 2021 constituyó, junto a su socio Facundo Heine, la firma Alta Arquitectura SRL. Según fuentes del sector, su empresa no figura en el registro de la UOCRA ni en el IERIC, el organismo estadístico de la construcción.

Matías Tabar declaró como testigo en la investigación patrimonial que involucra al jefe de Gabinete

El vínculo entre el contratista y el funcionario se vio tensada por la exposición pública del caso. Pocos días antes de presentarse en Comodoro Py, Tabar mantuvo una conversación telefónica de 10 minutos con Adorni. Según fuentes cercanas al arquitecto, el jefe de Gabinete se interesó por su situación personal ante la instancia judicial y le ofreció la "ayuda" de su equipo, una propuesta que Tabar rechazó.

Matías Tabar, el contratista de Adorni: "Parece que los únicos dos que hemos evadido seríamos Manuel y yo"

Tabar transita la exposición mediática con incomodidad y preocupación por las críticas recibidas tras su declaración. Aunque prefiere el silencio, advirtió a su entorno más íntimo que, si siente que el Gobierno continúa presionándolo, no dudará en exponer los detalles finales que aún resguarda.

MV/fl