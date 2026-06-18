La crisis política generada alrededor de Manuel Adorni continúa sumando repercusiones y se estima que la postura adoptada por el Gobierno podría profundizar el costo político del episodio. En este contexto, este medio se comunicó con el analista político, Federico González.

Según Federico González, la lógica interna del oficialismo impide una salida ordenada del conflicto. “El Gobierno cuando dice vamos por acá. La va a sostener hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

El ADN del Gobierno se mantiene en no dar el brazo a torcer

Luego, manifestó que la conducción libertaria responde a una lógica donde admitir errores sería interpretado como una señal de debilidad. En ese sentido, señaló: “Porque en el ADN del Gobierno, retroceder nunca, rendirse jamás. Huida hacia adelante”.

González consideró que la eventual intervención del Congreso podría resultar funcional al relato oficialista. “Yo creo que ahora la presión parlamentaria les viene como anillo al dedo”, explicó.

El Gobierno podría aprovecharse de la presión del Congreso

Incluso, evaluó que una eventual destitución impulsada desde el Parlamento sería aprovechada políticamente por el Gobierno. “Si el parlamento lo va a destituir mejor. Porque van a ser los golpistas. Los degenerados golpistas. Los que ponen palos en las ruedas. Y el Gobierno se va a poner modo víctima”, sostuvo.

A su criterio, esa alternativa resulta más conveniente para la Casa Rosada que reconocer un error propio. “A mí me parece que eso les gusta más. Especular antes que tomar una decisión de echarlo. Que sería dar el brazo a conocer”, agregó el entrevistado.

Sobre el impacto político de la situación, afirmó que, “yo creo que le juega en contra. El caso Adorni desde hace rato que le juega en contra”. Sin embargo, explicó que el Gobierno quedó atrapado en la estrategia que eligió desde el comienzo. “El Gobierno al principio pensó que Adorni se la va a dibujar bien. Va a dar una buena explicación. Y esto va a pasar”, indicó.