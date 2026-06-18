Marra le pidió a Milei que eche a Adorni y "cuide el proyecto, porque no es suyo"

"Aquel que no debe ser nombrado..." decían los magos en la saga Harry Potter cuando se referían al malísimo Lord Voldemort. Y algo parecido hizo Ramiro Marra en la "Carta Abierta al Presidente Javier Milei" que posteó en su cuenta de X este jueves 18 de junio, ya que pidió la remoción del jefe de Gabiente Manuel Adorni, pero con la particularidad que en esas 572 palabras que dirige a Milei, Marra no menciona la palabra 'Adorni'.

"Usted no es el dueño del proyecto"

En la nota, en uno de los párrafos principales, Marra le dice a Milei que "usted es el representante de este proyecto (votado por los argentinos) y es el principal responsable de cuidarlo, pero no es su dueño", y destaca que esa tarea de "cuidarlo, muchas veces significa tomar decisiones que duelen". Fue una obvia alusión a la situación de Adorni, al que pide remover aunque no lo nombra en toda la carta y se refiere a "una situación que usted conoce mejor que nadie y que no necesito nombrar"

El texto de la Carta Abierta

"Sr. Presidente, le escribo no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y que en su momento decidieron acompañar un cambio que parecía imposible", arrancó diciendo Marra.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Le escribo justamente porque creo en el modelo económico y las reformas que su gobierno está llevando adelante. Y porque creo en él, no puedo quedarme callado ante lo que está pasando. Confío en el cambio cultural que decidimos encarar los argentinos", agregó.

Hablemos de Adorni sin decir Adorni

"Hay una situación que usted conoce mejor que nadie y que no necesito nombrar" dice Marra en su carta al referirse de manera obvia al escándalo que ha significado para LLA el caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni, pero en ninguna parte de texto lo cita por su nombre, sino que lo hace refiriéndose a las gravosas implicancias que tiene para el oficialismo que el exvocero siga en el poder.

"Es una situación que viene desgastando al gobierno desde hace meses: ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra", agrega.

Adorni intenta resistir pero el oficialismo debió incluso suspender la sesión de esta semana en el Senado para frustrar que se trate su posible remoción.

"Los argentinos no votaron solamente números. Votaron la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto. Ese fue el contrato. Y ese contrato hoy se está poniendo en duda".

"Acá está el punto que quiero dejarle, con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza. Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos que decidimos, democráticamente y en las urnas, dejar atrás décadas de malos hábitos", señala el legislador porteño en uno de los párrafos salientes.

"Cuando una relación personal pesa más que la coherencia del proyecto, el proyecto empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando", sostuvo Marra.

"Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen. Porque las ideas y los proyectos valen más que cualquier relación personal o familiar que un presidente pueda tener. Más que cualquier afecto, cualquier lealtad y cualquier confianza individual, como la que en algún momento tuve en usted. El día que una relación personal pesa más que la coherencia del proyecto, el proyecto empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando", indicó Marra.

La alusión a su propio despido

"Se lo digo con autoridad moral, porque a mí me tocó vivirlo del otro lado. Fui de los que fundó este espacio. Lo construí desde el principio, cuando casi nadie creía. Y un día me sacaron, de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas".

"Me dolió, claro que me dolió. Pero supe callar. No salí a romper nada, no le hice daño al proyecto y no me convertí en bandera de la oposición. Entendí que el proyecto era más grande que yo, y que mi orgullo personal no podía estar por encima de lo que millones de personas estaban esperando".

"Pido la misma vara..."

"Si esa misma vara se aplicó conmigo -un fundador, apartado injustamente-, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía. La coherencia no se reclama solo cuando es cómoda. No le pido que me dé la razón. Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos. Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros. Más grande que yo, que ya lo viví en carne propia. Y más grande, también, que usted, Señor Presidente. Cuidarlo es su responsabilidad. Y todavía está a tiempo. Con respeto, y con la sinceridad de quien quiere que esto salga bien", concluyó.