El Gobierno le sacó el impuesto al cheque a Mercado Pago y las cripto, pero las Pymes y los pequeños productores seguirán pagando

El Gobierno impuso nuevas exenciones al Impuesto al Cheque para el sector cripto y fintech, lo que beneficia a empresas como Mercado Pago. El exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, publicó un contundente posteo en X al respecto, donde remarca que “las Pymes, los comercios, los pequeños productores de todo el país y los profesionales independientes que operan por los canales bancarios tradicionales seguirán pagando ese tributo”.

El cambio en la reglamentación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias se formalizó este jueves 18 de junio a través del Decreto 475/2026, que se publicó en el Boletín Oficial firmado por presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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En los considerandos de esta medida, el Ejecutivo justificó la decisión explicando que es necesario “adecuar la normativa aplicable a ciertos actores en atención a los adelantos tecnológicos” y, en forma simultánea, igualar el tratamiento fiscal para sujetos que realicen actividades similares, pero hasta ahora debían pagar cargas impositivas distintas.

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Rodríguez escribió en su cuenta oficial de X: “Se trata de una concesión objetiva del Gobierno a los sectores de fintech y criptoactivos, que forman parte de la estrategia oficial de desregulación financiera y promoción de nuevas tecnologías”.

Y agregó: “En cambio, las Pymes, los comercios, los pequeños productores de todo el país y los profesionales independientes que operan por los canales bancarios tradicionales seguirán pagando ese tributo. Mientras tanto, hoy el 40,1% de los fondos que se recaudan por impuestos proviene del cobro del IVA. Más regresivo, imposible”.

Rodríguez publicó, junto a su texto, una imagen del “Instituto Consenso Federal”, organismo que dirige, que sintetiza sus palabras de manera muy clara.

Por su parte, el diputado peronista Guillermo Michel escribió, con ironía: “El Gobierno sigue bajando impuestos… A las criptomonedas, billeteras virtuales y empresas de caudales para transportar efectivo. El Decreto 475 exime a esos sectores del Impuesto al Cheque. HOOD ROBIN Fiscal”.

Los sectores beneficiados por el decreto 475

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el decreto 475 alcanza a:

- Servicios de pago y cobranza: las cuentas exclusivas de compañías de servicios electrónicos de cobranzas y pagos quedan exentas. La medida incluye los movimientos para el depósito o entrega de dinero y también beneficia a sus agentes oficiales y a quienes trabajan como agencias complementarias de servicios financieros.

- Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV): esto incluye a las empresas cripto. Las cuentas usadas exclusivamente para sus actividades específicas quedarán exentas del impuesto, pero solo si los proveedores están anotados en el Registro de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en el registro de la AFIP.

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- Tarjetas de crédito y débito: se eximen los débitos surgidos en préstamos bancarios para financiar su trabajo, también los movimientos generados por la emisión y cancelación de obligaciones negociables destinadas al mismo objetivo.

- Transportadoras de caudales: la exención beneficia a las cuentas que estas compañías usan para rendirle a sus clientes el dinero en efectivo que se recaudó, siempre que estén anotados en el registro que maneja el Banco Central (BCRA).