Mercado Pago lanzó reintegros para el pago de servicios: quiénes pueden acceder y cómo obtener el beneficio

Mercado Pago lanzó una promoción que permite obtener reintegros de dinero al pagar servicios desde la aplicación, una iniciativa que busca incentivar el uso de la billetera digital para abonar facturas de luz, gas, agua, internet y telefonía.

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A través de un sistema de cashback, los usuarios pueden recibir una devolución automática sobre el monto abonado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y activen previamente el beneficio dentro de la plataforma.

La promoción contempla miles de servicios públicos y privados y ofrece reintegros que pueden alcanzar hasta el 20% del valor pagado, según la campaña vigente al momento de realizar la operación. El dinero devuelto se acredita directamente en la cuenta del usuario una vez completado el pago.

Entre las empresas y prestadoras incluidas se encuentran servicios de electricidad, gas, agua, telefonía e internet, con compatibilidad para facturas de compañías como AySA, Edesur, Claro y Personal, entre muchas otras habilitadas por la plataforma.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben ingresar a la aplicación y dirigirse a la sección de "Beneficios" o "Promociones". Allí deben identificar la campaña activa vinculada al pago de servicios y habilitarla antes de efectuar la transacción correspondiente.

Qué requisitos hay que cumplir para obtener el reintegro

La activación previa es una condición indispensable para acceder al cashback. Según se detalla, no alcanza con tener la aplicación instalada o recibir una notificación: es necesario ingresar al aviso promocional y activar el beneficio antes de realizar el pago.

Además, el reintegro tiene carácter personal, es de uso único y no puede transferirse a otros usuarios. Por ese motivo, se recomienda planificar qué factura abonar para aprovechar al máximo la devolución ofrecida por cada campaña.

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La promoción tampoco es acumulable con otras ofertas o descuentos vigentes dentro de la misma plataforma. Asimismo, cada campaña establece un límite máximo de reintegro por usuario, por lo que los beneficios no son ilimitados y dependen de las condiciones particulares de cada promoción.

Una vez acreditado, el dinero queda disponible en la cuenta de Mercado Pago y puede utilizarse para futuras compras o pagos realizados desde la aplicación. Sin embargo, las condiciones pueden variar según la campaña activa.

Cómo pagar los servicios desde Mercado Pago

Desde la página se indicó un paso a paso para pagar un servicio. Lo primero a tener en cuenta es que se debe activar cualquiera de los beneficios antes de empezar a utilizarlos. Luego, se debe contar con la factura para continuar con los siguientes pasos:

- Ingresar a “Pagos” desde la pantalla de inicio.

- Seleccionar “Pagar servicio”.

- Buscar la empresa o escribí su nombre en el buscador.

- Elegir cómo pagar y el medio de pago que el usuario prefiera.

Cómo aprovechar la promoción paso a paso

El mecanismo funciona de manera sencilla. Si una persona tiene una factura pendiente, primero debe ingresar a la sección de promociones activas, habilitar el cashback correspondiente y luego completar el pago desde la propia plataforma utilizando alguno de los medios habilitados.

Como ejemplo práctico, se señala que si un usuario debe pagar una factura de luz por $19.300, activa previamente la promoción y realiza el pago mediante la aplicación, Mercado Pago aplicará automáticamente el beneficio correspondiente, reduciendo el costo efectivo de la operación sin necesidad de realizar trámites posteriores.

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Por último, desde la compañía recomiendan revisar frecuentemente la sección de beneficios y mantener activadas las notificaciones de la aplicación, ya que las promociones son por tiempo limitado y pueden finalizar una vez alcanzados los topes o cupos previstos para cada campaña.

GZ / lr