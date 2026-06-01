Mercado Pago lanzó un prode gratuito para el Mundial 2026: cómo participar y que premio entregará

La empresa de servicios financieros Mercado Pago habilitó una sección interactiva denominada "Fixture 2026", un formato de prode gratuito para el Mundial que otorgará premios en efectivo de hasta 50.000 dólares para el ganador del certamen.

El juego funcionará de manera digital a través de la aplicación móvil de la firma y estará disponible para usuarios radicados en Argentina que tengan más de 18 años. La ventana de participación abrió el 19 de mayo y se extenderá hasta el 20 de julio de 2026.

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La mecánica del sistema permite que los participantes registren sus apuestas para los diferentes partidos de la competencia futbolística internacional, cuyo encuentro inaugural está pautado para el próximo 11 de junio entre las selecciones de México y Sudáfrica.

El esquema de incentivos prevé tres galardones principales en moneda extranjera para las posiciones más altas del ranking general al concluir el torneo. El primer puesto obtendrá USD 50.000, el segundo lugar se adjudicará USD 20.000 y el tercero recibirá USD 10.000.

La transferencia de los fondos a las cuentas de los ganadores se concretará en un plazo máximo de 30 días posteriores a la finalización de la Copa del Mundo. En paralelo a la escala de premios mayores, la organización dispuso de sorteos diarios de 10.000 pesos y la entrega de 2.000 órdenes de compra para utilizar en adquisiciones dentro del sitio de comercio electrónico Mercado Libre.

Podes ganar premios de hasta $50.000 dólares

Para la asignación de puntajes dentro de la plataforma se determinaron tres variables fijas basadas en el grado de exactitud de las predicciones de los usuarios:

- 6 puntos por acertar el marcador exacto del partido.

- 3 puntos por embocar el ganador o un empate sin coincidir en la cantidad de goles.

- 0 puntos si el pronóstico resulta incorrecto.

En las instancias de eliminación directa donde se requiera definición por tiros desde el punto penal, el juego tomará como válido únicamente el tablero que quede registrado al concluir el tiempo suplementario de la prórroga. Los pronósticos de cada partido se bloquearán de forma automática una vez que comience a rodar la pelota, por lo que las modificaciones solo se aceptarán en la previa de cada cotejo.

¿Qué requisitos y alternativas tiene el Fixture 2026?

El acceso a la competencia se realiza desde la interfaz de la aplicación móvil ingresando a las pestañas de "Sugerencias" o "Beneficios", donde aparece el acceso directo al prode. La plataforma actualizará las fases del certamen mundialista de forma progresiva a medida que queden definidos los cruces de los equipos.

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Ante la posibilidad de que surjan imprevistos logísticos o climáticos durante el evento, las bases y condiciones comerciales dictaminaron que si un partido es suspendido, las apuestas quedarán en pausa hasta su reprogramación efectiva. En caso de cancelarse definitivamente, dicho encuentro no aportará unidades para el conteo general de los participantes.

La firma de tecnología financiera comunicó además que agregará dinámicas de trivias diarias en horas de la mañana y multiplicadores de puntaje específicos para incentivar la permanencia de los usuarios en la interfaz.