Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial de Milei

Adrián Osvaldo Ravier es un economista, docente universitario, escritor y diputado nacional por La Pampa. Este viernes 19 de junio se anunció que será quien se convertirá en el nuevo vocero presidencial del gobierno de Javier Milei.

Nacido en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó una Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas) y obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de España, donde su tesis fue dirigida por el economista Jesús Huerta de Soto.

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"El nuevo Adorni": Adrián Ravier asume como vocero presidencial

A lo largo de su carrera desarrolló un fuerte perfil académico, dictando clases en universidades argentinas y del exterior, además de publicar numerosos trabajos sobre teoría económica. Es considerado uno de los principales divulgadores en el país de las ideas de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Jesús Huerta de Soto, referentes de la Escuela Austríaca, corriente económica con la que también se identifica el presidente Milei.

Además de su trayectoria como investigador y docente, Ravier dio el salto a la política y actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de La Pampa, banca que ocupa desde 2025 y cuyo mandato se extenderá hasta 2029. Dentro de La Libertad Avanza es considerado uno de los dirigentes con mayor afinidad ideológica con el Presidente.

Su llegada a la vocería presidencial tras la salida de Adorni

La designación de Adrián Ravier se produjo en contexto de la salida de Manuel Adorni, quien dejó la vocería presidencial tras quedar envuelto en un fuerte escándalo político que generó una crisis dentro del oficialismo y derivó en reclamos de distintos sectores libertarios para que abandonara el cargo.

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El cambio fue confirmado por el propio Adorni, quien anunció que Ravier sería su reemplazante luego de mantener una reunión con Javier Milei en la Quinta de Olivos, donde se terminó de definir la nueva estructura de la comunicación presidencial.

Ravier llega a la vocería con un perfil eminentemente técnico y académico. En el Gobierno consideran que su cercanía con el pensamiento económico del Presidente y su rol como uno de los principales referentes intelectuales del espacio lo convierten en una figura clave para defender públicamente las políticas de la administración libertaria.

RG