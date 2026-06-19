"El nuevo Adorni": Adrián Ravier asume como vocero presidencial

A través de su cuenta en X, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y después de haber mantenido una reunión con el presidente Javier Milei, anunció que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial.

Ravier no es un comunicador profesional ni un dirigente surgido del aparato político. Es un economista identificado con la Escuela Austríaca, coautor de un libro con Milei y uno de los dirigentes más alineados con su visión económica. En los últimos meses se convirtió en uno de los principales defensores públicos del Gobierno durante las polémicas que involucraron a Adorni.

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Pero, la pregunta más importante no es por qué llega Ravier, sino adónde va Adorni. En términos simbólicos, el mensaje parece decir: Adorni deja de ser la voz de Milei y Milei elige que esa voz ahora sea la de uno de sus economistas más cercanos e ideológicamente alineados. Ravier representa otra cosa: es un economista, académico y referente intelectual del liberalismo. Su eventual llegada sugeriría que Milei quiere que la comunicación oficial tenga más contenido doctrinario y económico y menos formato de show político.

Sin embargo, las denuncias en su contra, los frentes judiciales abiertos y la moción de censura promovida por la oposición y sectores que hasta hace poco acompañaban al oficialismo en el Congreso colocaron a Manuel Adorni en una posición política cada vez más vulnerable. El cambio de vocero es leído como una señal de que el respaldo irrestricto de Javier Milei y Karina Milei empieza a resquebrajarse.

Pero en el mundo de las redes sociales también hay otras señales. El asesor estrella, Santiago Caputo, salió a darle la bienvenida a Adrian Ravier con un mensaje hacia la interna libertaria: "Felicitaciones @AdrianRavier . Que las fuerzas del cielo te acompañen". ¿Será Adrian Ravier hombre de la "fuerzas del cielo"?. Es la pregunta que queda sonando.

Quién es Adrian Ravier



Adrián Ravier es un economista, docente universitario y político argentino vinculado al pensamiento liberal y a la Escuela Austríaca de Economía. Nació en Buenos Aires en 1978, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en ESEADE y un doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

En el ámbito académico se especializó en teoría monetaria, ciclos económicos e historia del pensamiento económico. Fue profesor en distintas universidades de Argentina y del exterior, entre ellas la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad del CEMA y la Universidad Francisco Marroquín.

También es autor de varios libros sobre economía, entre ellos La globalización como un orden espontáneo, Lecturas de Historia del Pensamiento Económico y Raíces del pensamiento económico argentino.

En política ganó relevancia por su cercanía intelectual con el liberalismo argentino y con el presidente Javier Milei. Fue director de la Fundación Faro, el think tank asociado a La Libertad Avanza, y en 2025 resultó electo diputado nacional por la provincia de La Pampa.

En los medios suele ser consultado sobre inflación, política monetaria, tipo de cambio y reformas económicas. Además, fue coautor junto a Milei del libro La batalla por la macroeconomía.

En síntesis, Ravier es uno de los economistas liberales que integran el círculo académico e intelectual cercano al oficialismo y que ha pasado de la actividad académica a la representación política.

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