Simonián por el caso Wachitas: "hubo falta de comunicación" en los controles municipales

La investigación sobre el funcionamiento del bar Wachitas y las actuaciones municipales vinculadas a las habilitaciones comerciales llegó al Concejo Deliberante de Córdoba. En ese marco, la próxima semana el titular del Ente de Fiscalización y Control, Ezequiel Ormaeche, participará de una reunión de comisión para responder consultas de los concejales sobre los mecanismos de control y fiscalización.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Simonian, confirmó la convocatoria. "Va a estar en el seno de la Comisión de Legislación General para responder todo y cada uno de los pedidos de informe que hay de la oposición", señaló. Además, precisó que el funcionario también explicará aspectos relacionados con el proyecto que busca modificar los controles sobre los empleados municipales.

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Entre las iniciativas en análisis figura la reducción de los plazos para presentar certificados de antecedentes, que actualmente se exigen cada cuatro años. Según explicó Simonian, la obligación continuará siendo responsabilidad de cada trabajador municipal.

El concejal indicó que los cambios no se limitarán a ese requisito. "No solo es el plazo para la presentación del certificado de antecedentes, sino también los certificados de no estar incluidos en el registro de deudores de cuota alimentaria, de no estar incluidos en el registro de delitos contra la integridad sexual", detalló. Además, agregó que se busca incorporar "una obligación que ya lo tienen los funcionarios municipales y lo van a tener los empleados, que es la realización del narcotest".

Habilitaciones y controles

Respecto al funcionamiento del Ente y los cuestionamientos surgidos tras el caso Wachitas, Simonian defendió la creación del organismo y sostuvo que permitió corregir problemas históricos de coordinación dentro del municipio.

"Había cierta falta de vinculaciones o de comunicación porque habían inspectores que dependían del CPC, otros de espectáculos públicos y otros de habilitaciones", explicó. En ese sentido, afirmó que "a partir de la presentación y de la aprobación de la creación del Ente, estos dos defectos que había se están subsanando".

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Como ejemplo de los resultados obtenidos, remarcó: "En el año 2024 hubo 100 clausuras al año y hoy ya llevamos 700 en el año". Para el edil, esos números reflejan que "la idea de darle autonomía funcional y normativa a quien tiene que controlar está funcionando".

Sobre las actuaciones municipales vinculadas al caso Wachitas, Simonian sostuvo que el municipio colaboró con la investigación judicial. "Lo que se hizo desde el Ejecutivo, en cabeza del intendente Daniel Passerini, es acompañar todo lo que tiene que ver con las actuaciones de las habilitaciones, como así también de lo actuado en la dependencia donde trabajaba Barrelier", afirmó.

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Transporte urbano

Durante la entrevista, Simonian también fue consultado por la situación del transporte urbano y las negociaciones para evitar posibles medidas de fuerza. El concejal señaló que la eliminación de los subsidios nacionales al transporte del interior obligó a que el sistema sea sostenido principalmente por la Municipalidad y la Provincia. "Así como también es justo el reclamo de las empresas, también es justo el reclamo de los trabajadores", afirmó.

Además, sostuvo que el municipio trabaja para evitar interrupciones del servicio. "Entiendo que la municipalidad está trabajando para que ninguna de esas amenazas o de corte del servicio se vean en la realidad", indicó.