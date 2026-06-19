Clausura de dos días: el bar Luzbelito reabrió después de cumplir con las exigencias municipales

El Tribunal Administrativo Municipal de Faltas (TAMF) confirmó el levantamiento de la clausura preventiva que pesaba sobre Luzbelito Pool Bar, el local comercial ubicado en Nueva Córdoba. La medida había sido dispuesta el 4 de junio, en el marco de un operativo conjunto que también alcanzó a otros establecimientos nocturnos de la ciudad señalados por la oposición tras el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo caso derivó en pedidos de informe sobre varios boliches vinculados con Wachitas Bar.

De acuerdo con el oficio fechado el 5 de junio de 2026, firmado por la jueza administrativa de Faltas, Marcela Da Rosa, el Juzgado de Faltas N° 2 solicitó a la Dirección de Inspección General que practicara una nueva verificación en el local "a los fines de verificar si han cesado las condiciones que determinaron la clausura preventiva dispuesta en acta".

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El oficio judicial estableció con precisión las condiciones que debía reunir el local para destrabar la medida: el cese de las irregularidades originales, el retiro de todo elemento ajeno a la actividad de bar y el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene exigidas por la normativa municipal.

La reinspección

El 6 de junio, a las 17:15, personal municipal volvió a presentarse en el establecimiento para constatar el estado de la clausura dispuesta el 4 de junio. Según el formulario de respuesta de oficio firmado por el inspector Gastón Videla, la verificación confirmó que el local había cumplimentado todas las exigencias planteadas.

A partir de esa constatación, el inspector dejó asentado en el formulario: "Es por ello que se procede al levantamiento de la clausura". El documento lleva la firma del responsable del comercio, Andrés Maximiliano Lisowiec.

Fuentes municipales consultadas por este medio confirmaron la secuencia: "Luzbelito también fue clausurado. Se clausuró el 4/6. Corrigió todo y el Tribunal Administrativo Municipal de Faltas emitió oficio de levantamiento de clausura ante el formulario de respuesta de oficio donde consta que corrigió todo".

La diferencia con Malibú y el contexto de los controles

El caso de Luzbelito Pool Bar se distingue del de Malibú Bar, otro de los locales alcanzados por los operativos de control de esa misma semana. Según fuentes municipales, el Ente de Fiscalización y Control clausuró Malibú el 4 de junio por fallas en las medidas de seguridad, por la pérdida de las condiciones bajo las cuales había sido habilitado originalmente y por la realización de espectáculos públicos sin autorización.

Al día siguiente, el 5 de junio, el local recibió un acta de infracción adicional por presentar certificados de seguridad vencidos y por violar la faja de clausura colocada un día antes. A diferencia de Luzbelito, la clausura de Malibú continúa vigente.

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Malibú Bar acumula además antecedentes previos: una clausura por faltas de seguridad el 8 de junio de 2025 y una infracción por ruidos molestos y vibraciones excesivas registrada el 14 de septiembre de 2024.

Ambos locales fueron mencionados públicamente en relación con Wachitas Bar y con el femicidio de Agostina Vega, en un escenario donde bloques opositores como la UCR y el Frente Cívico responsabilizan al Ejecutivo municipal por las habilitaciones otorgadas y por la falta de rigor en los controles posteriores. Varios concejales evalúan impulsar una auditoría integral sobre el funcionamiento de los organismos de control de la ciudad.