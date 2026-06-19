El abuelo de Agostina Vega: "Ya no tengo ni Día del Padre, ni cumpleaños"

La familia de Agostina Vega aseguró que mantiene la confianza en la investigación por el crimen de la adolescente y sostuvo que la causa continúa avanzando con nuevas medidas judiciales. Además, convocó a una marcha para este viernes en Córdoba para reclamar justicia por la joven y por otras víctimas de violencia de género.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Miguel Heredia, abuelo de Agostina, describió el difícil presente que atraviesa la familia desde el asesinato de la adolescente. “Yo creo que a partir del paso de mi nieta ya no tengo ni Día del Padre ni cumpleaños, las cosas cambiaron totalmente en nuestra vida”, expresó.

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El hombre relató que tanto él como sus familiares reciben asistencia psicológica por parte de profesionales de la Provincia y explicó que su hija, continúa con tratamiento ambulatorio. “Está teniendo información de a poco de lo que ha pasado, todavía no se le puede decir todo junto porque no sabemos cómo irá a reaccionar”, señaló.

Críticas a los medios

Consultado sobre los momentos más difíciles que atravesó durante la investigación, apuntó contra algunos medios de comunicación. “Lo que más me dolió fue el maltrato de la gente y de algunos periodistas hacia mi hija. La falta de respeto hacia mi nieta, porque estaban hablando de una menor de edad”, manifestó.

Por otro lado, aseguró que varias de las hipótesis que circularon durante las primeras semanas de la búsqueda fueron descartadas por la Justicia. “Todo lo que se dijo de que era por cuestiones de droga, prostitución, red de trata, todo eso quedó descartado. Lo que pasó fue por cuestión de un psicópata, que lamentablemente le tocó a mi nieta y a nuestra familia”, aseguró.

Cómo avanza la causa

Respecto de la investigación, aseguró que la familia mantiene reuniones periódicas con el fiscal Raúl Garzón y destacó el trabajo que viene realizando. “La confianza que nos da es cómo está trabajando. Nos explica todo como se está haciendo, nos anticipa lo que está por hacer. La investigación para nosotros va bien encaminada”, afirmó.

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Además, señaló que los acusados se negaron a declarar “Si están detenidos por algo, el fiscal sabrá por qué los detuvo. Alguna prueba tiene el fiscal, si no, no te hubiera detenido. Puede haber más detenidos y sigue investigando”, señaló.

Finalmente, convocó a la movilización prevista para este viernes a las 17 desde General Paz y La Tablada hasta el Patio Olmos. “Seguimos pidiendo justicia por Agostina, y no solamente por Agostina, sino por todas aquellas que no están”, concluyó.