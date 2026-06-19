Se paga el adelanto de sueldo a los choferes y hay “pax” en el urbano hasta el aguinaldo

El lunes las empresas aseguran que pagarán el adelanto de sueldo con la nueva paritaria, aunque ponen en duda el pago del aguinaldo. La Municipalidad gana una semana y media para “continuar negociando”.

“El compromiso es que el lunes los choferes cobren según lo acordado en la última paritaria”, confirma una voz autorizada del Palacio 6 de Julio. Se trata del anticipo salarial que todos los meses se abona en la segunda quincena. El próximo vence el lunes 22 de junio y todos esperan que se pague según la escala paritaria vigente; de lo contrario, podría haber medidas de fuerza.

“Se dieron las reuniones necesarias y hay que esperar hasta el lunes, cuando la gente cobre el adelanto, y seguir dialogando”, informa un allegado a Daniel Passerini. El intendente está expectante y mira de reojo a su secretario de Finanzas, que evita avanzar con una suba de los subsidios que demanda el sistema.

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Será una semana de tranquilidad, pero pasará rápido. El 30 de junio hay que pagar el aguinaldo y todo volverá a tensionarse. “Hay tiempo hasta el 30 para pagar aguinaldo”, mufa un funcionario ante la búsqueda de una confirmación.

La diferencia son 2.500 millones de pesos, nada más

El nuevo esquema de financiamiento del transporte urbano comenzó el año pasado por esta época. Son políticas modernas, similares a las aplicadas en Salta o Mendoza, que fueron bien recibidas por las empresas. El sistema continúa funcionando con subsidios, pero bajo una modalidad diferente y más controlada.

Se paga un diferencial por kilómetro recorrido. La Municipalidad compensa la diferencia entre lo recaudado por corte de boleto y el costo por kilómetro recorrido.

Hoy se está pagando unos $4.782 por kilómetro, pero la nueva cuenta, con los nuevos valores del gasoil y las paritarias, debería ubicarse en $5.366. El camión de YPF que descarga combustible pasó de una factura de 52 millones a otra de 77 millones de pesos. “YPF será nacional y será argentina, pero si no se le paga no descarga”, aclaran desde las empresas.

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“Se nos rompió el fondeo de caja para seguir sosteniendo el sistema”, describió uno de los empresarios con más años dentro del transporte local. Otro agrega que “no están pagando lo que se fijó en la contrata, y ahora algo tendrán que reconocer”, como esperando que la Municipalidad mejore lo que abona.

El lunes se paga el adelanto de sueldo estipulado por convenio. Luego, el 30, debería depositarse el aguinaldo. “Hoy la Municipalidad está pagando unos 5 mil millones (de subsidios), pero estamos 2.500 abajo”, refuerzan desde las empresas.