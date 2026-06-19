Alerta sanitaria en Córdoba: detectaron 23 casos de triquinosis

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó 23 casos de triquinosis en la provincia, detectados en el marco de tres brotes epidemiológicos registrados en distintos puntos del territorio. Dos de los focos fueron identificados en la ciudad de Córdoba y el restante en Malvinas Argentinas, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de los alimentos involucrados.

Según informó el Departamento de Zoonosis, en la Capital provincial se registraron 12 contagios. Nueve de ellos fueron vinculados al consumo de carne de jabalí, mientras que los tres restantes corresponden a un mismo grupo familiar y todavía se analiza la fuente de infección.

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El tercer brote se localizó en Malvinas Argentinas, donde se notificaron 11 casos. Desde el Ministerio de Salud indicaron que las personas afectadas tienen vínculos familiares o de amistad y que habrían consumido productos adquiridos en esa localidad y en otra provincia.

Los estudios realizados por el Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (Ceprocor) permitieron confirmar la presencia del parásito Trichinella spiralis en carne de jabalí. En los demás casos, las autoridades continúan investigando los posibles alimentos que pudieron haber originado los contagios.

Los pacientes recibieron atención en establecimientos públicos y privados de la provincia, entre ellos cuatro menores de 15 años. Según el parte sanitario, todos presentan evolución favorable y continúan bajo seguimiento ambulatorio.

Cuidados y prevención

Desde la cartera sanitaria provincial reiteraron la importancia de consumir carne de cerdo, jabalí y derivados únicamente de productores y comercios autorizados, con los controles bromatológicos correspondientes. Además, advirtieron que la salazón y el ahumado no eliminan el parásito presente en los alimentos.

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Las autoridades recomendaron acudir a un centro de salud ante la aparición de síntomas compatibles y evitar el consumo de carnes crudas o mal cocidas, así como chacinados caseros sin inspección sanitaria previa.