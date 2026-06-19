EPEC anunció cortes de luz programados en Córdoba: días, horarios y barrios afectados

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó cortes de servicio eléctrico programados para los próximos días en distintos puntos de la provincia. Las interrupciones se realizarán entre el 19 y el 24 de junio y estarán vinculadas a trabajos de mantenimiento en redes aéreas, subterráneas y líneas de alta tensión.

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Los cortes afectarán sectores de Córdoba Capital, Oncativo, San Francisco, Villa Ciudad de América, Río Cuarto, Almafuerte, Las Bajadas, San Agustín, Despeñaderos, Huerta Grande, Salsipuedes y Río Ceballos, según detalló la empresa. Los horarios variarán de acuerdo con cada zona y tarea prevista.

Viernes 19

Durante este viernes 19 de junio, en Oncativo habrá una interrupción de 7:30 a 7:40 por trabajos sobre la red de alta tensión. En Córdoba Capital, el barrio Mirizzi tendrá un corte de 7:30 a 13:30 por mantenimiento en red aérea, mientras que barrio General Mosconi tendrá una interrupción de 14:00 a 16:00.

En San Francisco, de 8:00 a 11:00, se realizarán tareas de mantenimiento correctivo que afectarán los barrios Savio, Altos de Savio y Timbúes 2 y 3, además de las zonas comprendidas por las calles A. Berni, Genaro, avenida Güemes y avenida Universidad; Q. Martin, avenida Güemes, J. Lencinas y avenida Universidad; y J. Lencinas, México, avenida Güemes y A. Barros. También Villa Ciudad de América tendrá un corte de 8:00 a 12:00 en el barrio Parque Villas Ciudad de América.

Sábado 20

El sábado 20 de junio, Río Cuarto tendrá cortes de 8:00 a 13:00 en los barrios Jardín Norte y 130 Viviendas por mantenimiento en red aérea. En Córdoba Capital, de 8:00 a 11:30, se realizarán trabajos de poda sobre red aérea de media tensión que afectarán parcialmente a Pueyrredón, Alto General Paz y Yapeyú.

Además, de 8:00 a 13:00 habrá tareas de mantenimiento en red subterránea en la zona comprendida entre las calles Caseros y Calasanz de Córdoba Capital. De 13:00 a 17:00 se realizarán trabajos en líneas de alta tensión que afectarán a Almafuerte y Las Bajadas, mientras que de 13:00 a 17:30 habrá tareas en Ciudad Evita, Carmencita y San Lorenzo.

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Ese mismo día, de 14:00 a 17:00, se realizarán trabajos en una subestación transformadora que afectarán parcialmente a Altos de Villa Cabrera, Alto Verde y Alto Palermo. También habrá interrupciones de 15:00 a 16:30 en San Agustín y Despeñaderos por mantenimiento en líneas de alta tensión y de 17:00 a 17:10 en Oncativo.

Lunes 23

El lunes 23 de junio, Huerta Grande tendrá un corte de 8:30 a 10:30 por poda sobre red aérea de media tensión. La interrupción afectará los barrios El Cóndor, Tres Árboles, El Balneario y Los Diques.

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Martes 24

Finalmente, el martes 24 de junio habrá cortes programados en Salsipuedes y Río Ceballos. En Salsipuedes, de 14:00 a 14:15 y de 17:45 a 18:00, estarán afectados Villa La Selva, Oro Verde, Centro, Las Tejas, Reconquista, Plasman Amuchástegui, Las Torres, San Ambrosio, Belo Horizonte, Camino al Cuadrado, Potrero Alto, Estancia San Miguel, Parque Mi Rincón, Las Mercedes, El Bosque, El Progreso, Los Nogales Antena, Villa Sol, Ariel, El Sauce, El Talita, Cerro del Sol y los sectores H, J y G de El Pueblito, además de Agua de Oro. En forma parcial también se verán afectados El Sauce, El Pueblito sección M, Villa Silvina, La Colonial y Bella Vista.

En Río Ceballos, de 14:00 a 14:15 y de 16:45 a 17:00, los cortes alcanzarán Los Nogales Norte, La Lucinda, Villa Los Altos, Cantegril y Cooperativa Horizonte en forma total, y Libertador San Martín, Villa Corema y El Caracol en forma parcial.