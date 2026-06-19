Córdoba tendrá una arena multipropósito de US$ 50 millones: un empresario árabe es el socio clave del proyecto

Grupo Infinito presentó este jueves los avances de Infinito Arena, el complejo multipropósito que construye sobre avenida Circunvalación de Córdoba con una inversión de US$ 50 millones. En el mismo acto, el CEO Cristian Martin confirmó la identidad del socio que aportará una parte sustancial del financiamiento: Tajeddine Seif, empresario emiratí presidente del Grupo K&K, con sede en Abu Dhabi.

El nombre de Seif era prácticamente desconocido en el mercado cordobés hasta esta semana. Su incorporación al proyecto llegó a través de Bruno Lábaque, exbasquetbolista profesional y uno de los socios de Grupo Infinito, quien facilitó el contacto a partir de vínculos internacionales.

Una infraestructura que ya funciona

Mientras el estadio definitivo avanza hacia su apertura en 2028, el proyecto cuenta con una infraestructura de transición lista para recibir eventos masivos. El espacio está emplazado sobre ocho hectáreas urbanizadas, con una estructura cubierta de 5.000 metros cuadrados, 50 metros de ancho por 100 de largo y una altura libre de casi 14 metros.

El recinto incorpora un escenario de 26 metros preparado para producciones internacionales, sistemas de sonido, pantallas LED y tecnología de rigging para montajes complejos. La capacidad máxima es de 50.000 asistentes en configuración outdoor.

"El objetivo es ofrecer una infraestructura de nivel internacional que permita ampliar la capacidad de la provincia para atraer eventos de gran magnitud", afirmó Martin durante la presentación.

El estadio definitivo

Una vez terminado, Infinito Arena ofrecerá entre 6.000 y 15.000 espectadores en formato indoor y hasta 50.000 en modalidad outdoor. El diseño incluye plateas, campo, palcos corporativos, áreas VIP, espacios gastronómicos, sectores de prensa y backstage, además de 3.500 lugares de estacionamiento.

El complejo se construye dentro de Infinito Open, un desarrollo de 36 hectáreas sobre Circunvalación que ya cuenta con el parque acuático Infinito Water Park en funcionamiento y propuestas gastronómicas y comerciales.

Quién es Tajeddine Seif

El Grupo K&K, que preside Seif, opera en energía, infraestructura, inversiones y tecnología en Emiratos Árabes Unidos, Europa y Estados Unidos, con participación en más de 20 compañías y holdings. El empresario es ingeniero de formación, con una maestría obtenida en Bielorrusia y un doctorado en infraestructura cursado en Rusia.

Infinito Open: El Megaproyecto que buscará redefinir la oferta turistica y de entretenimiento en Córdoba

Su nombre ganó proyección internacional en octubre de 2025 cuando K&K anunció un acuerdo con el gobierno de Egipto para uno de los mayores proyectos energéticos de la región: una iniciativa valuada en aproximadamente US$ 20.000 millones para generar electricidad renovable y exportarla a Italia mediante una conexión submarina de alta tensión, con participación de Siemens Energy, Prysmian y CESI. En 2022, el grupo también había firmado acuerdos para proyectos de hidrógeno verde en ese mismo país.

Más allá de los negocios, Seif tiene un vínculo construido con Argentina. En entrevistas públicas se definió como admirador del país, valoró los cambios en las condiciones para el ingreso de capital extranjero y cultivó una relación personal con Diego Maradona, a quien describió como alguien muy cercano a su familia.

En los últimos meses su nombre también apareció vinculado a encuentros institucionales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de iniciativas para fortalecer los lazos entre Emiratos Árabes Unidos y el fútbol argentino.

Desde Grupo Infinito sostienen que el proyecto busca posicionar a Córdoba dentro del circuito regional e internacional de eventos, con impacto en turismo, hotelería, gastronomía y servicios vinculados al entretenimiento. La empresa apunta a captar eventos que hoy se realizan en otros mercados y generar nuevas oportunidades para proveedores locales.

Con la llegada de Seif, el proyecto suma respaldo financiero de escala global y visibilidad internacional. Si los plazos se cumplen, en 2028 Córdoba contará con una nueva infraestructura para grandes eventos y un inversor árabe acostumbrado a operar en las ligas mayores de la inversión global.