Mayol asumió como ministro de Salud de Chaco tras la renuncia de Rodríguez

El gobernador Leandro Zdero tomó juramento este viernes a Ricardo Mayol como nuevo ministro de Salud del Chaco. El médico neurólogo reemplaza a Sergio Rodríguez, quien dejó el cargo esta semana por “razones personales”, según informó el Ejecutivo provincial.

El acto se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, con la presencia de integrantes del Gabinete, subsecretarios y autoridades del Ministerio de Salud. También participó Rodríguez, quien se despidió de la función tras conducir el área durante los primeros años de la gestión de Zdero.

La designación ocurre mientras el sistema sanitario provincial enfrenta las derivaciones judiciales y políticas del caso de Lidia Mabel Ojeda, detenida e imputada por presuntamente ejercer ilegalmente la medicina con una matrícula ajena en hospitales públicos del interior chaqueño.

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El mensaje de Mayol al asumir

Mayol ya había estado al frente del Ministerio de Salud entre 2003 y 2007. En su regreso a la función pública, aseguró que asumió el desafío con la instrucción de “no defraudar a nadie” y con el objetivo de garantizar una atención sanitaria de calidad.

“Vamos a trabajar con todo aquello que siempre proyectamos para la salud. Ya me tocó ser ministro entre 2003 y 2007 y ahora asumimos nuevamente este desafío con la misma vocación de servicio”, sostuvo.

El nuevo ministro destacó la red sanitaria provincial y planteó que buscará fortalecer su capacidad de respuesta en cada localidad. “Hace más de 40 años que recorro toda la provincia. Este es mi lugar, aquí viven mis hijos y aquí construí mi vida. Quiero aportar toda mi experiencia para que el sistema de salud siga mejorando y sea cada vez más eficiente para todos”, expresó.

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La salida de Rodríguez y el contexto del caso Ojeda

El Gobierno había comunicado el miércoles la renuncia de Sergio Rodríguez, a quien agradeció por su gestión y atribuyó su salida a motivos personales. En ese comunicado, el Ejecutivo mencionó la reducción de la mortalidad infantil, el ordenamiento de recursos, operativos sanitarios territoriales y la provisión de medicamentos como parte de los resultados de su administración.

Sin embargo, el cambio en la conducción de Salud se produce luego de que legisladores del Interbloque Frente Chaqueño presentaran una denuncia penal contra Rodríguez por presuntas omisiones de control vinculadas al caso Ojeda. Hasta el momento, el exministro no fue imputado en esa investigación.

La presentación quedó radicada en la Fiscalía N° 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, que investiga si existieron responsabilidades administrativas o penales dentro de la estructura estatal que permitieron la contratación y permanencia de Ojeda en establecimientos públicos.

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Los desafíos de la nueva gestión sanitaria

La investigación judicial sostiene que Ojeda habría realizado guardias y atendido pacientes utilizando la matrícula de otro profesional. La acusada permanece detenida con prisión preventiva y enfrenta cargos que incluyen presunto ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título, mientras continúan las pericias sobre diversos episodios ocurridos durante ese período.

En ese contexto, Mayol deberá sostener las políticas sanitarias en marcha y responder a los cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación, verificación de matrículas y fiscalización de profesionales dentro del sistema público de salud.

Desde el Gobierno señalaron que la nueva conducción tendrá la misión de profundizar el acceso a la atención médica y consolidar los programas de salud implementados en la provincia.