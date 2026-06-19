Detectaron un caso de tuberculosis en una escuela de Chaco: no suspenderán las clases

Un caso de tuberculosis en un estudiante secundario activó el protocolo sanitario en la E.E.S. N° 87 “Escuela Normal Sarmiento”, de Resistencia. La institución continuará con sus actividades habituales: no se dispuso su cierre ni la suspensión de las clases.

La intervención comenzó el viernes, tras la notificación de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. El alumno no asiste al establecimiento durante el período indicado por los profesionales tratantes y permanece bajo seguimiento médico.

El director de la Regional Educativa 10 A y B, Manuel Acevedo, explicó que, una vez recibida la comunicación oficial, se organizaron reuniones con el equipo directivo y las áreas sanitarias para definir el abordaje del caso.

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Reunión con las familias y controles a contactos estrechos

De los encuentros participaron autoridades de la escuela, representantes de la Regional Educativa, supervisores, psicólogas, una asistente social y personal de Epidemiología.

La primera medida fue convocar a los tutores de los estudiantes que comparten curso con el joven diagnosticado. Además, se solicitaron datos de contacto y domicilios para organizar los controles correspondientes, con especial atención sobre quienes podrían haber tenido contacto estrecho.

“Todos ellos van a tener que concurrir a los centros de salud o al hospital, porque esta enfermedad se detecta a través de análisis o una radiografía de tórax”, explicó Acevedo en declaraciones a Radio Libertad.

Desde Educación señalaron que se buscará garantizar atención prioritaria para las familias involucradas, a fin de evacuar dudas y descartar eventuales contagios.

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Por qué la escuela seguirá funcionando

Las autoridades explicaron que la tuberculosis se transmite por vía aérea, a través de la exposición prolongada a una persona enferma que no se encuentra bajo tratamiento adecuado, y no por el contacto con objetos o superficies. Por ese motivo, Salud Pública no indicó el cierre del establecimiento.

“No hay que cerrar nada”, señaló Acevedo. No obstante, durante el fin de semana se reforzaron las tareas de higiene y ventilación de las aulas como parte de las medidas preventivas dentro de la comunidad educativa.

La Escuela Normal Sarmiento difundió un comunicado para informar a las familias y llevar tranquilidad, al tiempo que confirmó que el alumno se encuentra acompañado por el sistema de salud.

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Qué síntomas deben motivar una consulta

Las autoridades recomendaron consultar en un centro de salud ante la aparición de síntomas persistentes como tos prolongada, fiebre, cansancio o decaimiento.

El Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud habilitó el número 3625-291796 para brindar información y orientar a quienes tengan consultas vinculadas con el caso o con la enfermedad.