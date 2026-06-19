César Sena fue internado en Salud Mental y volvió al penal: qué dijeron sus padres

César Sena, condenado a prisión perpetua como autor del femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue atendido en el área de Salud Mental del Hospital Perrando y posteriormente regresó al establecimiento penitenciario donde cumple su condena.

La intervención médica fue abordada por la jueza Dolly Fernández, integrante de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, quien confirmó que los padres del condenado, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, solicitaron una audiencia para plantear su preocupación por la situación de su hijo durante el encierro.

La audiencia solicitada por Emerenciano Sena y Marcela Acuña

En declaraciones al canal oficial Somos Uno, Fernández explicó que los padres de César Sena pidieron ser recibidos “teniendo en cuenta la preocupación que tienen por la salud mental de su hijo”.

Amplían la denuncia contra un empleado judicial y suman acusaciones por abuso sexual

Según detalló la magistrada, el encuentro permitió que los condenados expusieran situaciones que, a su criterio, se habrían producido durante la detención de Sena y consultaran por las medidas adoptadas para su asistencia.

Fernández aclaró que el joven ya contaba con un abordaje profesional antes de que el expediente llegara a la Cámara y que ese seguimiento se mantuvo a lo largo del proceso judicial.

“Es una persona que está con tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico. Desde que ingresó la causa a esta dependencia, ya venía con ese tratamiento y se continuó de esa forma”, afirmó.

El traslado al Hospital Perrando y el regreso al penal

La atención de César Sena en Salud Mental se produjo luego de que el Servicio Penitenciario dispusiera su traslado al área correspondiente del Hospital Perrando. La novedad había sido confirmada previamente por la defensa del condenado.

La jueza precisó que el organismo penitenciario puede actuar de oficio ante una situación sanitaria que requiera intervención, sin necesidad de una orden judicial previa, y luego debe informar lo actuado al tribunal.

“El Servicio Penitenciario puede actuar de oficio en el caso de que advierta una situación como cualquier cuestión de salud de un interno. Tiene la facultad de trasladar a la persona al servicio correspondiente”, explicó Fernández. Tras recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica, Sena fue reintegrado a su lugar de detención en el Servicio Penitenciario de varones.

Juan Pablo Valdés ventiló su charla con Santilli sobre el caso de Manuel Adorni

La condena perpetua y las formas de cumplimiento

Consultada sobre la continuidad de la detención, Fernández señaló que César Sena permanece bajo custodia penitenciaria. No obstante, distinguió entre la pena impuesta y las eventuales modalidades de ejecución que puede contemplar la legislación ante circunstancias excepcionales de salud o edad.

La magistrada hizo referencia al artículo 10 del Código Penal y a la Ley de Ejecución Penal 24.660, normas que prevén mecanismos específicos para determinados supuestos, siempre sujetos a evaluación judicial y médica.

Un senador aliado exigió la renuncia de Manuel Adorni: "El presidente lo tiene que sacar"

“Una cosa es la pena que le corresponde, en este caso una pena perpetua, y otra son las formas en las cuales una persona condenada puede llevar adelante esa condena”, sostuvo.

César Sena fue condenado a prisión perpetua como autor del femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Resistencia. Sus padres también recibieron la máxima pena como partícipes primarios. La joven fue vista por última vez al ingresar a la vivienda de la familia Sena; sus restos aún no fueron hallados.