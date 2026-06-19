Carlos Maslatón: "Adorni roba para la corona"

El analista financiero Carlos Maslatón afirmó que el jefe de Gabinete Manuel Adorni “roba para la corona” y que “no imaginaba que Milei era corrupto”.

“No es un corrupto individual, no es un mal funcionario del gobierno. Es el gobierno mismo. Él es socio de Karina Milei y de Javier Milei si no no tiene otra explicación”, sostuvo en declaraciones a elnueve.

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Además recordó a “aquellos funcionarios” que fueron sacados del gobierno “a los cuales les encontraron irregularidades, aunque tenían cierta ligazón, por ejemplo Spagnuolo, Espert”.

“Pero en este caso no pueden sacarlo a Adorni. ¿Te acordás una frase de los años 90: ´robo para la corona´? Esa frase la inventó José Luis Manzano supuestamente. La escuchó Verbitsky en un ascensor y después sacó el libro ´Robo para la corona´. Es el mismo caso. Adorni roba para la corona”, aseguró en diálogo con Viviana Canosa.

“Él te bajaba a vos un discurso moralista que cuando sube al gobierno vimos que era totalmente falso. Vinieron a enriquecerse. Yo estuve hasta junio de 2022, por suerte llevo cuatro años afuera de todo eso, menos mal porque si no tendría que estar dando la cara ahora por un gobierno con el cual no comparto nada”, insistió el consultor.

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$LIBRA

“Es socio de ellos. Libra es una estafa. Necesariamente todos los que estuvieron en esa reunión son copartícipes de la estafa y no puedo creer que no sean beneficiarios de esa estafa. El primer hecho público de corrupción es Libra, es muy grave lo de Libra. Estuvo en las reuniones, estuvo organizando todo”, aseveró el analista.

Luego se refirió a la entrevista del jefe de Gabinete en La Nación +: “Esas declaraciones de Adorni eran fácilmente desacreditables porque él habla de dos momentos: él habla de un momento 2013-2014 que ahí compró bitcoins, y después salta al año 2017-2018, donde tira cinco operaciones que se las pasaron, las tuvo que leer. Esas cinco operaciones le tienen que haber dejado 61 mil dólares. Obviamente que esas son inventadas y pero también son inventadas las de 2013-2014, porque si compró por 200 mil dólares en ese año tiene que tener 50 millones de dólares. Es todo un invento. Fue mal asesorado”.

Para Maslatón, Adorni “cree que puede zafar políticamente de esto”. “Él cree que todos los actos de corrupción que le fueron encontrando, un día encuentra una solución que es decir ´yo tenía plata de antes´”, puntualizó.

“No me imaginaba que podía hacer esto. Es más yo no me imaginaba que Milei era corrupto. A mí me sorprendió mucho. Por la forma de ser de él ni siquiera cuando ganó la presidencia, pensé que iba a hacer una presidencia corrupta. Era inimaginable”, concluyó Maslatón.