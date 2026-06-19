Quién es Adrián Ravier, el economista que será el nuevo vocero presidencial

Adrián Ravier fue confirmado como nuevo vocero presidencial, según anunció el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Economista, docente universitario, escritor y diputado nacional por La Pampa, Ravier es una de las figuras más cercanas a Javier Milei dentro de La Libertad Avanza y comparte con el mandatario una fuerte afinidad ideológica.

Nacido en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978, se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de España.

A lo largo de su carrera académica dio clases en universidades argentinas y del exterior, además de publicar numerosos trabajos vinculados a la teoría económica y la Escuela Austríaca.

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