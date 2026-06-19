viernes 19 de junio de 2026
POLITICA
Cortesía protocolar

Bullrich celebra la llegada de Ravier y le lanza un dardo letal a Adorni: “Es hora de destrabar la comunicación”

La senadora aprovechó el anuncio para cuestionar implícitamente la gestión del jefe de Gabinete, envuelto en polémicas judiciales por su situación patrimonial.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich | CEDOC
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La designación del economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial dejó al descubierto tensiones internas y la senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, celebró públicamente el nombramiento, pero aprovechó el anuncio para enviar un mensaje que muchos interpretaron como un cuestionamiento a la gestión de Manuel Adorni.

A través de su cuenta de X, felicitó a Ravier por su llegada al cargo y le deseó éxito en la nueva función. “Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier”, escribió la legisladora.

De todas maneras, el tramo más llamativo de su mensaje estuvo en la explicación de por qué consideró positiva la designación. Para Bullrich, la incorporación de Ravier representa “un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días”.

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Posteo Patricia Bullrich 19062026

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