En “QR!”, analizaron la salida de Adorni como vocero: “No podía seguir enfrentando a la prensa”

La decisión del Gobierno de desplazar a Manuel Adorni de la vocería presidencial y nombrar en su lugar al economista Adrián Ravier fue analizada en el programa “QR!” de Canal E. El conductor Pablo Caruso y los panelistas José Amore y Guido Bambini sostuvieron que el cambio refleja las dificultades que enfrentaba el funcionario para sostener la comunicación oficial en medio de cuestionamientos y denuncias.

“No podía seguir enfrentando a la prensa”, señalaron durante el debate, al considerar que las conferencias de prensa habían dejado de estar enfocadas en la agenda del Gobierno para concentrarse en las polémicas que rodeaban a Adorni.

"El nuevo Adorni": Adrián Ravier asume como vocero presidencial

Según explicaron, el reemplazo representa al mismo tiempo un reconocimiento de que la figura del vocero sigue siendo necesaria para la administración de Javier Milei y una forma de intentar recuperar la iniciativa comunicacional.

Un cambio para descomprimir la comunicación

Durante el programa remarcaron que Adorni ya había dejado de cumplir plenamente el rol de vocero desde hacía tiempo y que las últimas conferencias evidenciaban el desgaste de su figura.

Recordaron además que, en varias oportunidades, las preguntas de los periodistas giraron alrededor de las acusaciones que pesaban sobre el funcionario y no sobre los anuncios oficiales que intentaba transmitir el Gobierno.

“Había que destrabar esta situación de alguna manera”, afirmaron los panelistas, quienes interpretaron que la llegada de Ravier busca ordenar la comunicación de la Casa Rosada en un contexto económico y político complejo.

Quién es Adrián Ravier

En “QR!” destacaron que el nuevo vocero es economista y tiene una larga trayectoria dentro de los espacios liberales. También recordaron que años atrás mantuvo fuertes cruces públicos con Javier Milei, aunque posteriormente ambos reconstruyeron la relación hasta compartir actividades académicas y proyectos editoriales.

Los panelistas mencionaron además los vínculos de Ravier con la Fundación Faro y con distintos sectores de La Libertad Avanza, lo que lo convirtió en una figura de consenso dentro de la estructura oficialista.

Según señalaron, el flamante vocero tendrá la tarea de defender los resultados económicos que exhibe el Gobierno y explicar las medidas oficiales en medio de un escenario marcado por las críticas de la oposición y la tensión con parte de la prensa.

El rol de Patricia Bullrich

Otro de los aspectos abordados fue el impacto político de la decisión dentro del oficialismo. Los analistas sostuvieron que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, venía impulsando una salida ordenada para Adorni y que el desenlace terminó favoreciendo a su sector.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial de Milei

“Fue, en algún punto, un triunfo de Bullrich”, afirmaron en el programa, al explicar que los movimientos generados por la salida del exvocero también tuvieron consecuencias en la conformación de espacios de poder dentro de La Libertad Avanza.

El desafío de sostener el relato oficial

En la parte final del programa repasaron declaraciones de Ravier sobre la situación económica. El economista rechazó que Argentina atraviese una crisis y defendió los indicadores que muestran crecimiento en algunos sectores productivos.

Sin embargo, los panelistas advirtieron que el principal desafío será sostener el discurso oficial frente a una realidad económica heterogénea y a un vínculo cada vez más conflictivo entre el Gobierno y el periodismo.

LB