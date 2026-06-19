Milei viaja a Rosario por el Día de la Bandera en medio de tensiones políticas internas

El presidente Javier Milei participará este sábado del acto por el Día de la Bandera en el Monumento de Rosario, en una jornada cargada de tensión política y fuerte exposición pública. Será su regreso a una celebración de alto impacto simbólico en una ciudad donde su figura genera tanto apoyo como rechazo, especialmente entre sectores gremiales y dirigentes tradicionales.

El evento tendrá además condimentos internos dentro del propio oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó su presencia en Rosario pese a no haber sido incluida inicialmente en el esquema protocolar, mientras que también se espera la asistencia de Manuel Adorni, en medio de su repliegue público tras controversias recientes y cambios en la vocería presidencial. La coincidencia de estas figuras en un mismo escenario abre interrogantes sobre posibles gestos políticos y el clima dentro del Gobierno durante la ceremonia.

La presencia de Villarruel y Adorni

Según trascendió, el acto central se desarrollará con un perfil institucional y sin discursos confrontativos por parte de las autoridades locales. Tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como el intendente de Rosario, Pablo Javkin, buscarán destacar la importancia de la fecha patria y la presencia presidencial, evitando profundizar diferencias políticas en un escenario de alta sensibilidad.

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La presencia de Villarruel aparece como uno de los aspectos más observados de la jornada. La vicepresidenta anunció públicamente que viajará a Rosario y participará de las actividades oficiales, en medio de las versiones sobre su distanciamiento con el entorno más cercano del Presidente. Su asistencia agrega un componente político adicional a una ceremonia que tradicionalmente concentra una importante atención pública.

Otro foco estará puesto en Adorni. El funcionario mantuvo un bajo perfil en las últimas semanas tras la polémica generada por declaraciones vinculadas a su patrimonio y luego de que el Gobierno avanzara con la designación de un nuevo vocero presidencial. Su presencia en el Monumento a la Bandera podría generar reacciones entre algunos asistentes al acto, que suele convocar a miles de personas.

Movilización libertaria y clima político

En paralelo, sectores libertarios de Santa Fe preparan una fuerte movilización para acompañar la visita presidencial. Dirigentes cercanos a la diputada nacional Romina Diez impulsan la participación de militantes y jóvenes vinculados al espacio oficialista, con el objetivo de mostrar respaldo al jefe de Estado.

La visita también se producirá pocos días después de la inauguración de las obras de restauración del Monumento a la Bandera, una intervención financiada por el gobierno santafesino luego de años de demoras y reclamos por la falta de avances. La obra se convirtió en un nuevo punto de discusión sobre la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

La relación entre Milei y Pullaro

A pesar de las diferencias que mantienen en distintos temas de gestión, Pullaro destacó la importancia de la presencia presidencial en Rosario. El gobernador viene reclamando fondos para infraestructura y mejoras en rutas nacionales, aunque evita escalar el conflicto con la Casa Rosada y mantiene un canal de diálogo abierto con el Gobierno nacional.

La relación entre ambos combina reclamos por recursos con una convivencia política pragmática. En Santa Fe, tanto el oficialismo provincial como La Libertad Avanza comparten parte del electorado, una situación que lleva a evitar confrontaciones directas en momentos de alta visibilidad pública.

La ceremonia por el Día de la Bandera tendrá además una fuerte participación de estudiantes de distintas provincias. Miles de alumnos de cuarto grado realizarán la tradicional promesa de lealtad a la bandera en el renovado espacio público, una de las actividades más emblemáticas de la celebración.

LB