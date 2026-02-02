Audiencia en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde

Este martes, tras la vuelta de la actividad judicial luego de la feria estival, tendrá lugar una audiencia en el juzgado federal de Quilmes con todas las partes involucradas en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, cuyas imágenes a bordo de un yate en Marbella con una modelo impactaron en plena campaña presidencial en 2023.

En la causa, el juez Luis Armella imputó a Insaurralde por incremento patrimonial y lo intimó a que justifique dicho crecimiento. El ex intendente presentó una “ruta patrimonial”, sujeta a una pericia, que ordenó el juez Ernesto Kreplak, quien subrogó el juzgado -que está vacante- en 2024. El año pasado las querellas presentaron los “puntos de pericia” (los ítems a ser analizados) y ahora llega la audiencia presencial en tribunales.

En 2025, un fallo de la Cámara de Casación Penal dispuso que debían intervenir para la pericia los oficiales de la Corte Suprema de Justicia y no los de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que fue lo que había ordenado Kreplak durante su subrogancia.

En la audiencia de este martes estarán presentes abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF), el fiscal Sergio Mola (quien estuvo al frente de la causa “Vialidad” junto a Diego Luciani), las defensas con sus respectivos peritos de parte y la querella de la ONG Poder Ciudadano.

El trabajo de los contadores de la Corte busca establecer si los bienes y los gastos de Insaurralde tienen justificación en sus ingresos. Si se determina que no es así, la justicia podrá avanzar con el pedido de indagatoria que hicieron los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco.

Tras la difusión de las imágenes de Insaurralde a bordo del yate “Bandido” en la isla de Marbella, España, el entonces jefe de gabinete renunció a su cargo. En ese momento, el gobernador Axel Kicillof decidió eliminar la jefatura de Gabinete provincial y la mayoría de las funciones pasaron al ministerio de Gobierno, que ocupa Carlos Bianco.

La hipótesis de Mola y Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) es que Insaurralde no puede justificar su patrimonio con sus ingresos como funcionario público. Los fiscales sostienen que el viaje tuvo un costo de unos 41 mil euros y 8.100 dólares.

La investigación de los fiscales, según informó Clarín, determinó que Insaurralde sería dueño de dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras en los que construyó una vivienda de unos 800 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta 73,40 metros cuadrados; de una casa en Lomas de Zamora; de dos autos de alta gama; de una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; y realizó 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuáles solo uno fue oficial.

La casa en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras habría pertenecido a la primera mujer de Insaurralde, Carolina Álvarez, y luego habría sido cedida a una empresa que más tarde la transfirió a otra compañía en la que uno de sus dueños era Insaurralde, según una fuente con acceso al expediente a la que consultó PERFIL.

En el dictamen de la fiscalía en la que pidió la indagatoria de Insaurralde, Mola y Velasco señalaron que sus ingresos como funcionario público, que establecieron en unos 20 millones de peso, eran incompatibles con los viajes internacionales que hizo en 2023, que habrían sido de unos 82 mil dólares.

En la causa que tramita ante el juzgado federal de Lomas de Zamora están acusados también la ex pareja de Insaurralde, Álvarez, dos de sus hijos, Martín y Rodrigo Insaurralde, su sobrino, Gastón Barrachina y Víctor Donadío, quien habría sido contratista de la Municipalidad de Lomas de Zamora y pariente del ex intendente (su hermano estuvo casado con la hermana de Insaurralde).

En su descargo ante la Justicia, Insaurralde sostuvo que su nivel de vida fue por los ingresos de su ex esposa, la modelo y conductora Jesica Cirio. Asegura que ella le hizo una “donación”.