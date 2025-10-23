Falló el peritaje del celular de Sofía Clerici, pero la causa contra Insaurralde sigue

Por segunda vez en menos de un año, la Justicia fracasó en el intento de acceder al celular y a una tablet de la modelo Sofía Clerici, dispositivos considerados clave para reconstruir cómo se organizó y financió el viaje de lujo a Marbella que realizó junto al entonces jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde en septiembre de 2023. Los aparatos fueron secuestrados en un allanamiento tras la viralización de las imágenes del yate en redes sociales, lo que detonó una causa por enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero y forzó la renuncia de Insaurralde.

El peritaje fue realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que informó al juez federal Luis Armella que “no fue posible obtener ningún tipo de información” de los dispositivos Apple, según lo indicado por Clarín.

Se trata de un iPhone y una tablet secuestrados en octubre de 2023 durante el allanamiento al domicilio de Clerici en Nordelta, donde también se incautaron 600 mil dólares.

Los técnicos precisaron que podrían intentar un tercer procedimiento: desarmar y reacondicionar el equipo por fallas de hardware, con autorización judicial. El primer peritaje había fracasado en diciembre del año pasado.

Qué detonó el expediente

El caso estalló en septiembre de 2023, cuando Clerici difundió imágenes del viaje que hizo con Insaurralde a Marbella. Durante cinco días navegaron el Mediterráneo a bordo del yate Bandido, con champagne, marcas de lujo y un costo que ascendió a 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares. Las fotos se viralizaron a pocas semanas de la elección presidencial y forzaron la salida de Insaurralde del gabinete de Axel Kicillof.

En octubre de ese año, los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco pidieron la indagatoria del exintendente de Lomas de Zamora. Lo acusan de no poder justificar su patrimonio con sus ingresos como funcionario y de montar maniobras de lavado. También señalaron a cinco presuntos testaferros, entre ellos Carolina Álvarez, exesposa de Insaurralde, y dos hijos del exfuncionario.

Qué se investiga

El expediente se concentra ahora en desentrañar el crecimiento patrimonial de Insaurralde durante sus años como funcionario público. En la causa figuran dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente, donde se levanta una vivienda de 841,76 metros cuadrados entre superficie cubierta y semicubierta, que incluye pileta y comodidades de alto estándar. A ello se suma una propiedad en Lomas de Zamora, donde forjó su trayectoria política; dos vehículos de alta gama; y movimientos bancarios que totalizaron $8.620.967 entre 2011 y 2021.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es el volumen de viajes al exterior realizados en la última década: 75 salidas del país por un monto de USD 71.280,40, de las cuales solo una fue en calidad de funcionario. Ese registro excluye el viaje a Marbella.

Frente a las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa de Insaurralde rechazó las imputaciones y argumentó que todos los bienes fueron obtenidos de manera lícita, incluso señalando que parte del patrimonio proviene de su entonces esposa, la modelo y conductora Jesica Cirio.

Lo que viene

Mientras continúa la puja técnica por el celular, el juez Armella ordenó un peritaje contable integral sobre los bienes de Insaurralde, Clerici, Cirio y el resto de los imputados. El objetivo es determinar si hubo un incremento patrimonial injustificado y rastrear eventuales maniobras para ocultar activos mediante terceros, transferencias o estructuras financieras opacas.

El análisis busca traducir los datos patrimoniales y financieros en evidencia clara que permita resolver si existieron delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

