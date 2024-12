A un año del Yategate, Sofía Clerici anunció su libro y lanzó una advertencia: “Ahora agárrense”

A poco más de un año del llamado Yategate, que involucró al ex intendente kirchnerista de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, la figura de Sofía Clerici vuelve al centro de la escena. Esta vez, con un anuncio que no pasa desapercibido: la modelo reveló en sus redes sociales que trabaja en un libro sobre su vida. Pero no se trata de un simple ejercicio autobiográfico, sino de una promesa de ir "contra todos", en sus propias palabras.

"Ahora agárrense, los personajes que hay", avisó Clerici, aludiendo a las historias que planea narrar. Su nombre cobró notoriedad tras la publicación de fotografías en las que aparecía junto a Insaurralde en un lujoso yate en Marbella, en septiembre del año pasado. Aquellas imágenes derivaron en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe comunal.

En su cuenta de Instagram, la modelo aseguró que ya está en conversaciones avanzadas con una editorial. “Sí, ya sé que quieren que saque un libro de mi vida. Estoy ya con una editorial plasmando de a poco. Está en camino. Ahora agárrense. Los personajes que hay, creo que se va a vender mucho", enfatizó.

Las palabras de Clerici, como siempre, vienen cargadas de insinuaciones y advertencias. Mientras respondía preguntas de sus seguidores, dejó entrever que varios nombres conocidos aparecerán en las páginas de su obra. "Yo no tengo nada que ocultar, ya lo saben. El que me quiera joder a mí, yo lo jodo primero", advirtió, en un tono desafiante. Ante la consulta sobre si incluiría a "Pepita la pistolera", Clerici bromeó: "Aparece un 'pepito'".

No se trata solo del libro. Clerici también confirmó que evalúa propuestas de entrevistas para “mandar al frente” a algunas figuras públicas. Ante la petición de una seguidora de revelar quiénes son “todos y todas las que se hacen las señoritas y eran la verdadera 'gatita'”, la modelo respondió con una sonrisa, y dejó entrever que no faltarán revelaciones explosivas.

Más allá del escándalo, Clerici parece tener su mirada puesta en varios proyectos personales. Contó que planea lanzar una línea de perfumes y, a futuro, convertirse en madre. Ya ha congelado óvulos y no descarta candidatos rusos, ya que, según dijo, “harían una linda combinación” con sus rasgos.

La polémica por el blanqueo de capitales de Clerici

En paralelo, Clerici fue protagonista de un capítulo judicial vinculado al caso Insaurralde. Solicitó ingresar al blanqueo de capitales promovido por el Gobierno para regularizar los 570 mil dólares secuestrados durante un allanamiento en la causa contra el exintendente. La Unidad de Información Financiera (UIF) expresó reparos sobre ese dinero, al no poderse establecer con certeza si provenía de actividades ilícitas.

En su momento, la modelo declaró que su actividad principal era la de “acompañante de viajes”, un argumento que no terminó de convencer al organismo. El magistrado encargado de la causa sostuvo que, aunque no podía probarse el origen ilícito de los fondos, tampoco había elementos suficientes para desvincular a Clerici del caso.

Clerici y su versión del Yategate

Sobre su vínculo con Insaurralde, Clerici ya había dado su versión. Según relató, su viaje a Marbella fue una decisión personal para celebrar su cumpleaños junto a su hermana, pero el exintendente apareció sin aviso. “Él me mandaba bastantes mensajes que yo ignoraba. Un día se apareció de la nada sin mi consentimiento y lo tuve que ver. Yo le había dicho que no viaje", confesó.

En cuanto a revelar detalles más profundos sobre Insaurralde, Clerici dejó abierta la posibilidad. “Algún día lo voy a contar”, dijo.

