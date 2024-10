Sofía Clerici estaría en pareja con Luciano Ventricelli, un reconocido piloto de Turismo Carretera

Sofía Clerici volvió a estar en todos los comentarios, pero esta vez no por su vida mediática, sino por su reciente relación con el piloto de automovilismo Luciano Ventricelli. A diferencia de otras modelos como Nicole Neumann o Carolina Oltra, cuyos novios son campeones del Turismo Carretera, el hombre que conquistó a Clérici aún no levantó ese trofeo, pero lo compensa con su audacia y pasión por los "fierros".

Pidieron la indagatoria de Martín Insaurralde: cuántos días le dieron para justificar sus bienes

Ventricelli, de 43 años, no solo es piloto de autos, también vuela helicópteros y aviones, lo que lo convierte en un amante de la adrenalina y la velocidad en todas sus formas. La relación salió a la luz cuando Clérici compartió en sus redes sociales fotos jugando con el volante de un helicóptero, que rápidamente fue identificado como uno de los "juguetes" del piloto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, la incipiente pareja, viajo a Cariló en donde compartieron un asado junto a uno de los vinos más costosos del mercado Argentino, "El Enemigo".

El romance fue confirmado por fuentes cercanas, quienes los vieron compartiendo momentos juntos, incluso disfrutando de una cena en el exclusivo Faena.

Con una trayectoria en el automovilismo que incluye un campeonato de TC Pista en 2012 y una breve incursión en el Turismo Carretera, Ventricelli nació en Wilde y hoy reside en Puerto Madero. Mientras él sigue acelerando en las pistas, Clerici parece haber encontrado en este audaz piloto a su compañero perfecto para encarar juntos una nueva vida.

La justicia le permitió a Sofía Clerici podría blanquear US$ 600 mil

A principios de octubre, la Justicia Federal de Lomas de Zamora permitió que Sofía Clerici acceda al blanqueo de capitales, pese a la negativa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La modelo, ex pareja del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, podrá depositar los US$ 600.000 incautados durante un allanamiento en una cuenta especial que abrió en el Banco Galicia.

El juez federal Ernesto Kreplak desestimó el pedido de la UIF, que argumentaba no contar con pruebas suficientes sobre el origen del dinero, más allá de las declaraciones de Clerici, quien aseguró haberlo obtenido como acompañante de viajes. A pesar de estas objeciones, Kreplak sostuvo que la medida precautoria, que prohíbe innovar respecto del dinero depositado en la Cuenta Especial de Regularización de Activos, garantiza que no se altere la situación de hecho preexistente, permitiendo así que no se obstaculice el ejercicio de derechos otorgados por la ley sin afectar los objetivos de la medida cautelar vigente.

La UIF, que consideró insuficientes los argumentos presentados por Clerici, solo podría apelar a la Cámara Federal de La Plata. Mientras tanto, Clerici sigue siendo investigada en la causa conocida como "Yate Gate", luego de haber sido vista junto a Insaurralde a bordo del lujoso yate "Bandido" en Marbella, un episodio que ha generado gran controversia mediática.

JCCL CP