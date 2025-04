El nombre del futuro Papa: ¿será Juan XXIV, como vaticinó Francisco?

En septiembre de 2021, el Papa Francisco bromeó diciendo que, para el año 2025, su sucesor estaría al frente de la iglesia católica y que su nombre podría ser Juan XXIV.

Francisco hizo este vaticinio en una charla con el obispo Giuseppe La Placa, de la ciudad italiana de Ragusa, cuando este le invitó a asistir al 75 aniversario de la fundación de la diócesis cuatro años antes.

"El Santo Padre hizo una sonrisa y un asentimiento y con una broma me respondió diciendo que en 2025 será Juan XXIV quien haga esa visita", relató el obispo.

Con la muerte del Papa Francisco, ahora queda pendiente saber a quién elegirán los cardenales como el sucesor en el "trono de San Pedro" y qué nombre elegirá.

Estas dos cosas se definirán en el próximo cónclave, que se celebrará en la Capilla Sixtina del Vaticano: allí, después de contar las boletas de votación, los cardenales harán al elegido la pregunta: "¿Por qué nombre se le llamará?"

Cada nuevo Papa elige su nombre tras su elección en el cónclave

El argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa en marzo de 2013 y eligió un nombre papal nunca antes utilizado, Francisco, en homenaje a San Francisco de Asís.

Simbolizando el inicio de una nueva vida, cada nuevo papa elige un nuevo nombre antes de ser presentado al pueblo romano, a través de la tradicional fórmula en latín "habemus papam".

Al principio, los nuevos papas mantenían su nombre de pila como su nombre "papal". Pero en 533 comenzó la costumbre de "cristianizar" el nombre de nacimiento del elegido: Juan II, electo en ese año, fue el primero en hacerlo porque su nombre era Mercurio, en honor al dios romano.

La costumbre se mantuvo invariablemente pero no se convirtió en un paso obligado hasta el papa Pablo IV en 1555.

En el siglo XX, varios pontífices eligieron su nombre para honrar a uno de sus predecesores.

En 1978, el papa Juan Pablo I (el italiano Albino Luciani) eligió por primera vez en la historia un nombre doble, para honrar a sus dos antecesores más próximos, Pablo VI y Juan XXIII.

Cuando Juan Pablo I murió 33 días después de su elección, el cardenal polaco Karol Wojtyla eligió su nombre Juan Pablo II para honrar a su predecesor.

En 2005, el cardenal alemán Joseph Ratzinger eligió su nombre Benedicto XVI para honrar tanto a Benedicto XV como a San Benito de Nursia, auque el significado más simbólico del nombre representaba el tono de su papado.

"En primer lugar, recuerdo al Papa Benedicto XV, aquel valiente profeta de la paz, que guió a la Iglesia en tiempos turbulentos de guerra. Siguiendo sus huellas, pongo mi ministerio al servicio de la reconciliación y de la armonía entre los pueblos", explicó.

En 2005, el cardenal alemán Joseph Ratzinger eligió su nombre Benedicto XVI para honrar tanto a Benedicto XV como a San Benito de Nursia

Y continuó: "Recuerdo, además, a san Benito de Nursia, copatrono de Europa, cuya vida evoca las raíces cristianas de Europa. Le pido que nos ayude a todos a mantenernos firmes en la centralidad de Cristo en nuestra vida cristiana".

El cardenal argentino Jorge Bergolio, elegido en 2013, rompió las tradiciones recientes para elegir un nombre completamente nuevo que nunca antes había sido utilizado por un papa: Francisco. Esta fue la primera vez que esto sucedió desde el siglo X.

Más tarde, relató que el nombre se le ocurrió mientras un cardenal lo abrazaba inmediatamente después de su elección: "Me dijo 'no te olvides de los pobres'... Y eso me llamó la atención... los pobres... Inmediatamente pensé en san Francisco de Asís. Francisco fue un hombre de paz, un hombre de pobreza, un hombre que amó y protegió la creación".

Días después de su elección, el Papa relató a unos periodistas que algunos de los cardenales le pidieron que se llamase Adriano, en honor de Adriano VI, conocido como el papa "reformista", nacido en Holanda.

Después dijo que otros le propusieron que adoptara el nombre de Clemente XV, para "vengarse" de Clemente XIV, "el pontífice que suprimió nada menos que la Compañía de Jesús", al referirse a la orden a la que pertenecía y que por primera vez en más de cuatro siglos de fundada accedió al papado.

El Vaticano aclaró que el nombre del Papa era Francisco, no Francisco I, sin el ordinal, mencionado erróneamente al percatarse de que en la historia del Papado ningún pontífice había portado ese nombre.

El próximo Papa tiene muchos nombres para elegir: a lo largo de casi 2.000 años de historia, la Iglesia católica tuvo 266 papas que llevaron nombres como Juan (hubo 23), Gregorio (16), Benedicto (16) y Clemente (14).

El sucesor de Francisco, que estará llamado a liderar una iglesia con 1.400 millones de fieles en todo el mundo, también podrá utilizar el nombre de Francisco II, si desea honrar a su antecesor, o bien Juan Pablo III o Pablo VII.

Un nombre que solo se utilizó una vez y que posteriormente se ha evitado es Pedro.

Esto es principalmente por deferencia a San Pedro, el primer papa (ejecutado en Roma hacia el año 67 d.C), aunque también hay algunas "profecías" apócrifas que dicen que un tal "Pedro II" será el último papa antes del fin del mundo.

