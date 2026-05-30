Revelaron el supuesto contenido de un polémico video que complicaría a Martín Insaurralde

Una supuesta grabación misteriosamente desaparecida volvió a poner en el eje de la discusión la causa donde se investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito, a tres años de que se filtraran las imágenes de su paseo con la modelo e influencer Sofía Clérici en un yate llamado “El Bandido” por el Mediterráneo.

Todo comenzó dos semanas atrás, en el programa ¿La ves?, de Jonatan Viale, que se emite por TN, se habló de esta presunta filmación donde aparecería Jésica Cirio, la exmujer de Insaurralde, en el vestidor de la mansión que tenían en San Vicente, rodeada de importantes sumas de dinero.

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El periodista Diego Suárez relató lo que contendría esa grabación: “El video se grabó en la época en donde ella todavía seguía con Martín. Ella filma mostrando, abriendo con un llavero con varias llaves cada uno de los cajones. Abriendo el cajón, levanta dos chombas y están los fajos de dinero termosellados. Dólares. Muchos bultos, mucha plata. Terminando en el espejo y mostrando que es ella”.

Fuente: TN

La reacción del juez Mola ante el supuesto video secreto de Cirio que complicaría a Insaurralde

Según La Nación, el video descrito en el programa ¿La Ves? llamó la atención del fiscal Sergio Mola, que se encuentra investigando a Insaurralde, Cirio y Clerici, y decidió pedirle al juez federal Luis Armella que cite a declarar a Suárez para obtener más información sobre esa supuesta grabación.

Martín Insaurralde con Jésica Cirio

El juez aceptó la solicitud y el periodista declarará el próximo jueves 25 de junio, a las 11 de la mañana. En su resolución, el magistrado remarcó que el objetivo es que Suárez “detalle todo cuanto sepa sobre el video en el que se observaría a Jesica Wanda Judith Cirio filmándose en la época en donde ella seguía con Martín Insaurralde".

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Según La Nación, las defensas de Insaurralde y Clérici solicitaron la nulidad de estas medidas de prueba argumentando que significaría violar el secreto de la fuente periodística. El juez no aceptó su solicitud y dejó firme la declaración de Suárez..

Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Armella también le solicitó a Artear, la compañía propietaria de TN, que de información sobre el video mencionado o, en caso de tenerlo, que lo entregue, pero la compañía dijo no poseer esa grabación.

Por su parte, Viale afirmó en su programa, en palabras que luego recogió La Nación que “no sería un solo video, sino dos. Y que el segundo video se habría desarrollado en uno de los ambientes de esta casa. O sea, el primer video sería el vestidor, como hablamos hace un ratito, con millones de dólares y un segundo video en una mesa de madera”.

HM/DCQ