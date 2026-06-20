Autopistas trágicas: una nena de 2 años y un hombre de 42 murieron en Panamericana y Buenos Aires-La Plata

Los accidentes en fines de semana suelen ser noticias tan tristes como habituales, y este sábado el informe vial da cuenta de dos choques de extrema gravedad, al punto que murieron una nena de dos años en Panamericana y un hombre de 42 en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

En el caso de la pequeña, la tragedia comenzó a cimentarse en un desperfecto mecánico del VW Gol en el que viajaba con sus padres, que sufrió un desperfecto mecánico y se detuvo en uno de los carriles de Panamericana, a la altura del kilóemtro 31, en General Pacheco. El vehiculo fue embestido por otro que circulaba hacia la ciudad de Buenos Aires, y la nena de 2 años que estaba en el asiento trasero sufrió el impacto pleno cerca de las seis de la mañana luego de un choque fatal ocurrido en la Autopista Panamericana, en el kilómetro 31, a la altura de la localidad bonaerense de General Pacheco, Tigre, con dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La menor, de apellido Toloza, murió prácticamente en el acto, en tanto su madre fue derivada al Hospital de Pablo Nogués con fractura de pelvis, y el padre, en tanto, sufrió algunas heridas pero de carácter leve. El conductor del vehiculo que embistió al VWGol, al volante fue derivado al Hospital de Pacheco también fuera de peligro.

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Interviene en el caso la Comisaría 5ta de El Talar, y la UFI N° 1 descentralizada de El Talar, a cargo de Karina Bianchi. El suceso provocó una congestión en esa vía de tránsito de varios kilómetros.

El choque en la Autopista Buenos Aires-La Plata

El otro accidente fatal de las últimas horas fue en el kilómetro 47 de la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde dos vehículos colisionaron y perdió la vida un hombre de 42 años, identificado luego por la Policía como Walter Benítez.

Según se indicó, la víctima, con domicilio en La Plata, circulaba hacia esa ciudad en un Toyota Corolla, cuando impactó contra un Renault Sandero que conducía conducido por Jano Caputti (29), también vecino platense.

Tras el impacto, una ambulancia trasladó a Benítez al Hospital Gonnet, tenía un traumatismo grave de tórax e insuficiencia respiratoria, llegó con vida al nosocomio, pero tiempo después se informó de su fallecimiento a causa de esas lesiones.

Por su parte, el conductor del Renault Sandero resultó ileso y el tránsito en la zona fue liberado luego de las tareas correspondientes. En el lugar trabajó personal de Policía Científica y tomó intervención la UFI N° 12 de La Plata, a cargo de Fernando Padovan que ordenó las pericias de rigor para determinar las causas del suceso.

NA/HB