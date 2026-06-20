Vecinos aumentan presión para eliminar el peaje de avenida Ejército Argentino

Los vecinos que desde hace más de tres años impulsan el reclamo contra el peaje de avenida Ejército Argentino volvieron a manifestarse con una nueva protesta pacífica frente a las cabinas de cobro ubicadas sobre uno de los principales accesos al sector noroeste de la ciudad de Córdoba.

La movilización fue organizada por la Mesa Operativa No al Peaje, espacio que reúne a residentes de La Calera, Lomas de la Carolina y otros barrios afectados por el sistema de cobro. Durante aproximadamente una hora, los manifestantes liberaron dos casillas para permitir el paso sin cargo de los automovilistas, una medida que estuvo acompañada por numerosos bocinazos de apoyo de quienes transitaban por el lugar.

Para los vecinos, la protesta constituye un nuevo capítulo de una demanda que consideran aún vigente pese a algunos cambios implementados en los últimos años. En ese sentido, sostienen que el reclamo mantiene plena actualidad porque el problema estructural continúa sin resolverse.

El argumento de la inequidad

El eje central de la demanda apunta a la ubicación del peaje sobre una arteria que, según los vecinos, posee características claramente urbanas y residenciales. Argumentan que la avenida presenta semáforos, cruces peatonales, reductores de velocidad y condiciones de circulación que difieren de las de una autopista o corredor interurbano tradicional.

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Desde la Mesa Operativa aseguran que esa situación genera una inequidad para miles de usuarios que utilizan diariamente la vía para trasladarse entre sus hogares, lugares de trabajo, centros educativos y servicios básicos. Por esa razón, entienden que el cobro de peaje resulta injustificado y contradice el espíritu que debería regir este tipo de concesiones. Además, recuerdan que el propio contrato contempla mecanismos para atender situaciones de inequidad cuando las condiciones de uso así lo ameritan.

La tarifa diferencial no alcanzó

Los manifestantes reconocen que durante los últimos años se produjeron algunos avances, entre ellos la implementación de una tarifa diferencial para residentes de las zonas afectadas. Sin embargo, consideran que esa medida sólo representó una solución parcial.

Según sostienen, la reducción en el costo del peaje alivió parte de la carga económica para algunos usuarios frecuentes, pero no modificó el objetivo principal de la campaña que vienen desarrollando desde hace años. Por eso, durante la protesta volvieron a ratificar que la meta continúa siendo la eliminación definitiva de las cabinas de cobro sobre avenida Ejército Argentino.

Un reclamo que persiste

La continuidad de las movilizaciones refleja que el conflicto sigue abierto pese al paso del tiempo. Los vecinos afirman que mantendrán las acciones de visibilización hasta obtener una respuesta definitiva a un planteo que consideran legítimo.

Mientras tanto, el respaldo expresado por numerosos automovilistas durante la jornada fue interpretado por los organizadores como una señal de que el malestar trasciende a los residentes directamente afectados y alcanza a buena parte de quienes utilizan diariamente ese corredor vial.