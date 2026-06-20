“La empresa del escruche”: dictan prisión preventiva para una banda que robaba en Urca y Nueva Córdoba

El fiscal de Instrucción N° 15, Juan Pablo Klinger, dictó la prisión preventiva a dos imputados por asociación ilícita dedicada a robos domiciliarios bajo la modalidad de “escruche”. La banda, que se autodenominaba “empresarial”, centraba sus ataques en departamentos y viviendas, aprovechando la ausencia de sus moradores.

La organización estaba compuesta por sujetos con un extenso prontuario delictivo. Ignacio “Nacho” Atelman (35), ocupación electricista, con condenas previas por robo calificado y múltiples causas elevadas a juicio por delitos contra la propiedad; Ricardo Alberto del Valle Calderón (39) -alias “Cara”-, un changarín de barrio Mafekin que estaba en libertad condicional tras cumplir parte de una condena de 15 años por homicidio agravado; y Dylan Sergio Cornejo -alias “Pochi”-, dueño del vehículo utilizado para los robos, domiciliado en barrio Las Violetas.

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Geolocalización, la clave

Para dar con los integrantes de la banda, la justicia coordinó una serie de herramientas tecnológicas, tareas de campo y peritajes digitales que permitieron reconstruir sus movimientos paso a paso. El proceso se desencadenó a partir de la geolocalización activa de dispositivos electrónicos robados y de cámaras de seguridad. Uno de los robos atribuidos a la banda sucedió en enero de este año, en dos departamentos de calle Menéndez Pidal al 4000.

El robo fue detectado en tiempo real por el damnificado, quien recibió una notificación de movimiento en su teléfono a través de su cámara de seguridad. Después, la víctima activó la geolocalización de una tablet iPad sustraída. El dispositivo fue encendido horas después en un domicilio de barrio Las Violetas, lo que brindó a la policía un punto de partida exacto para la investigación.

Además, la cámara de un local comercial vecino captó un Renault 9 blanco circulando frente al lugar del hecho en el horario exacto del robo.

Con la ubicación del GPS, la policía allanó la vivienda en Las Violetas y encontró a Dylan Cornejo con el iPad robado sobre su cama. El número de serie del dispositivo coincidía plenamente con el denunciado.

Posteriormente, se constató que en el domicilio de Cornejo estaba el Renault 9 blanco captado por las cámaras.

El análisis del teléfono de Cornejo fue la pieza clave para identificar al resto de la banda. Allí había chats para coordinar las salidas para "trabajar", es decir robar. Así se detectó al resto de la banda.

Al investigar a los sospechosos en la base de datos policial, se descubrió que Atelman y Calderón habían sido procesados juntos recientemente por otro robo en departamentos bajo la misma modalidad de "escruche".

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El radio de acción: Urca y Nueva Córdoba

De acuerdo a la resolución que dispuso la prisión preventiva, la banda se movía estratégicamente por la ciudad para perpetrar sus ataques. Sus objetivos principales eran los barrios Urca y Nueva Córdoba, donde buscaban bienes de alto valor como dinero en efectivo, joyas, computadoras y dispositivos tecnológicos.

La investigación determinó que los imputados realizaban tareas de vigilancia y logística, utilizando un Renault 9 blanco para trasladarse..

Conversaciones de WhatsApp detectadas en la causa revelaron que planeaban expandir sus actividades hacia Villa Carlos Paz para “dejar descansar” la zona de los edificios en la capital y evitar ser detectados por la policía.

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Una "empresa" para el delito

El fiscal fundamentó la asociación ilícita basándose en el funcionamiento coordinado del grupo. En los mensajes secuestrados, Atelman instaba a sus cómplices a mantener la unidad, señalando que eran "un equipo", que tenían que estar "unidos" para que la "empresa" pueda crecer.

La justicia consideró que existe un riesgo procesal concreto de fuga debido a la falta de arraigo de Attelman y al incumplimiento de las condiciones de libertad de Calderón, por lo que ambos permanecerán alojados en un establecimiento penitenciario mientras avanza la causa por asociación ilícita y robo doblemente calificado.