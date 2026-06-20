Este sábado 20 de junio de 2026 se conoció la penosa noticia del fallecimiento, a los 81 años, del periodista Roberto García. Como hombre de medios estuvo en redacciones de diarios desde los años 70, para convertirse luego en presencia de ciclos de TV y los formatos audiovisuales actuales.

Como homenaje a su larga trayectoria como columnista del Diario PERFIL, hacemos un breve repaso por algunos de sus análisis políticos de los últimos tiempos, que como siempre resumían talento, lucidez e información de calidad.

Las últimas columnas de Roberto García en PERFIL

El delicado juego político que hay en LLA entre Patricia Bullrich, Javier Milei y Mauricio Macri había sido el eje de la columna que publicó hace muy pocos días, el domingo 31 de mayo. Bullrich corre sola, Milei la contiene y Macri la padece

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Roberto García, junto a su hijo Javier en uno de sus ciclos televisivos.

Una semana antes, Roberto Garcia había escrito sobre la Causa Cuadernos y los testigos clave que se retractan en ese espinoso proceso judicial, además de los empresarios que cambian las versiones de declaraciones que hicieron al inicio de las investigaciones: El encargado se olvidó de lo que vio (y el Gobierno, de lo que dijo)

El 17 de mayo, el tema central había el viaje de Santiago Caputo a los Estados Unidos, que reavivó sus tensiones con Karina Milei y expuso la creciente influencia del asesor de Presidente en la relación bilateral con el país del Norte: El “hermano americano” de Milei: lobby, poder y guerra fría en la Rosada

En la semana previa, la temática había sido la vinculación de una de las causa que involucra a Cristina Fernández de Kirchner con el caso de Manuel Adorni. "El contraste expone el peso judicial y económico de un expediente clave frente a otro de menor escala", planteaba. Entonces se tituló: La causa Cuadernos y el jefe de Gabinete, en jaque

El 3 de mayo, en tanto, su columna de fin de semana se refirió también a Patricia Bullrich: "Un video de la senadora reavivó versiones sobre su candidatura porteña y tensó la interna oficialista": Bullrich se lanza en la Ciudad y agita la interna libertaria.

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