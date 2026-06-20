sábado 20 de junio de 2026
ACTUALIDAD
Murió a los 81 años

Las últimas columnas de Roberto García en PERFIL

Un breve resumen de algunos de los análisis de actualidad que había hecho en las últimas semanas Roberto García en el Diario PERFIL.

Roberto García 20062026
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Este sábado 20 de junio de 2026 se conoció la penosa noticia del fallecimiento, a los 81 años, del periodista Roberto García. Como hombre de medios estuvo en redacciones de diarios desde los años 70, para convertirse luego en presencia de ciclos de TV y los formatos audiovisuales actuales.

Como homenaje a su larga trayectoria como columnista del Diario PERFIL, hacemos un breve repaso por algunos de sus análisis políticos de los últimos tiempos, que como siempre resumían talento, lucidez e información de calidad.

Las últimas columnas de Roberto García en PERFIL

El delicado juego político que hay en LLA entre Patricia Bullrich, Javier Milei y Mauricio Macri había sido el eje de la columna que publicó hace muy pocos días, el domingo 31 de mayo. Bullrich corre sola, Milei la contiene y Macri la padece

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Roberto García, junto a su hijo Javier en uno de sus ciclos televisivos.

Una semana antes, Roberto Garcia había escrito sobre la Causa Cuadernos y los testigos clave que se retractan en ese espinoso proceso judicial, además de los empresarios que cambian las versiones de declaraciones que hicieron al inicio de las investigaciones: El encargado se olvidó de lo que vio (y el Gobierno, de lo que dijo)

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El 17 de mayo, el tema central había el viaje de Santiago Caputo a los Estados Unidos, que reavivó sus tensiones con Karina Milei y expuso la creciente influencia del asesor de Presidente en la relación bilateral con el país del Norte: El “hermano americano” de Milei: lobby, poder y guerra fría en la Rosada

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En la semana previa, la temática había sido la vinculación de una de las causa que involucra a Cristina Fernández de Kirchner con el caso de Manuel Adorni. "El contraste expone el peso judicial y económico de un expediente clave frente a otro de menor escala", planteaba. Entonces se tituló: La causa Cuadernos y el jefe de Gabinete, en jaque

El 3 de mayo, en tanto, su columna de fin de semana se refirió también a Patricia Bullrich: "Un video de la senadora reavivó versiones sobre su candidatura porteña y tensó la interna oficialista": Bullrich se lanza en la Ciudad y agita la interna libertaria.

LT/HB

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