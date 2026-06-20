Cristina Kirchner: banderazo en Parque Lezama, pero suspendieron la marcha a su casa

El kirchnerismo volvió a movilizarse este sábado 20 en respaldo a Cristina Kirchner con un banderazo en Parque Lezama., aunque finalmente no se realizará la marcha hasta su domicilio de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria tras la condena en la causa Vialidad.

La convocatoria, organizada bajo la consigna "Cristina Libre", reunió a dirigentes del Partido Justicialista, La Cámpora, intendentes, legisladores, organizaciones sociales, sindicales y militantes que buscarán volver a expresar su respaldo a la exvicepresidenta. Durante el acto, Máximo Kirchner brindó un discurso y los organizadores esperan difundir un mensaje grabado de Cristina Kirchner, como ocurrió en otras actividades realizadas desde que comenzó a cumplir la prisión domiciliaria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En un primer momento, los organizadores tenían previsto que, una vez finalizado el acto en Parque Lezama, los manifestantes marcharan hasta el departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada en las últimas horas para evitar conflictos con la Justicia y preservar las condiciones impuestas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

Por qué se suspendió la marcha a la casa de Cristina Kirchner

La decisión estuvo directamente relacionada con la advertencia del Tribunal Oral Federal N.º 2, que días atrás recordó que la expresidenta debe cumplir estrictamente las pautas fijadas para su detención domiciliaria y evitar situaciones que puedan interpretarse como un incumplimiento de las condiciones del beneficio.

Los magistrados hicieron referencia a las concentraciones que se realizaron durante los últimos días frente a la vivienda de Cristina Kirchner y remarcaron que esas manifestaciones generaron complicaciones en la circulación, además de alterar la convivencia de los vecinos del barrio. También observaron la participación de la expresidenta desde el balcón de su departamento y la instalación de banderas y estructuras sobre la vía pública.

Ante ese escenario, el kirchnerismo resolvió concentrar toda la actividad en Parque Lezama y desistir de la caminata hasta Constitución. De esa manera, busca sostener la campaña "Cristina Libre" y continuar con las muestras de respaldo político sin exponer a la exmandataria a nuevos cuestionamientos judiciales.

La previa del banderazo por CFK llega con fuertes internas y la discusión por el futuro del PJ

La movilización también estuvo atravesada por la interna del peronismo. Si bien distintos sectores del espacio confirmaron su presencia, Axel Kicillof no participó del acto. El gobernador bonaerense mantiene diferencias con el sector más cercano a La Cámpora, en medio de una creciente tensión interna que volvió a quedar expuesta en los últimos días.

El discurso de Máximo Kirchner

El único orador del acto fue Máximo Kirchner, quien aprovechó el banderazo para enviar un mensaje tanto al oficialismo como a la interna del peronismo. En ese marco, convocó a construir la unidad del espacio, aunque advirtió que no debía repetirse la experiencia del último gobierno del Frente de Todos.

"Es uno de los puntos centrales respecto de cómo construir la unidad en Argentina; no sea que lleguemos otra vez al gobierno y alguien se coma los mocos y otra vez vayamos todo para atrás y terminemos con un presidente aún peor que el actual", sostuvo el diputado nacional, sin mencionar destinatarios.

El referente de La Cámpora también planteó que la dirigencia debía priorizar las demandas de la sociedad y lanzó otra frase que fue interpretada como un mensaje hacia la interna del peronismo: "Si nuestra gente no es prioridad, ¿para qué la vamos de dirigentes? Y si tenemos miedo de representar los intereses de la gente, demos un paso al costado y dejemos a los que realmente tienen coraje de plantarse para defender a quienes necesitan".

En otro tramo de su discurso, volvió a dejar una definición que fue leída como una referencia al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "Queremos tener una candidata y no candidatos por default", afirmó, en alusión a la estrategia electoral del espacio.

Además, recordó el regreso del peronismo al poder en 2019 y deslizó una crítica hacia la gestión de Alberto Fernández. "Costó mucho recuperar el gobierno en 2019, pero para muchos vino de arriba. Decidían como estadistas y no habían juntado un voto", expresó.

Según los organizadores, el acto reunió a unas 15 mil personas y contó con la presencia de dirigentes de distintos sectores del peronismo. Entre los asistentes estuvieron los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Alejandro Granados (Ezeiza), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Damián Selci (Hurlingham), Juan Ustarroz (Mercedes), Julián Álvarez (Lanús), Marisa Fassi (Cañuelas) y Leonardo Boto (Luján). También participaron la ex intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno; el senador Jorge Capitanich y el dirigente Juan Grabois. La jornada concluyó con canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras las columnas de militantes se desconcentraban.

RG