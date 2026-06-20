La previa del banderazo por CFK llega con fuertes internas y la discusión por el futuro del PJ

Este sábado habrá banderazo. La convocatoria es bajo la consigna que viene ganando volumen desde hace semanas: “Cristina Libre” no se limita al reclamo por la detención de la ex presidenta. Es también un llamado de atención a la propia interna peronista. La previa y el propio acto en Parque Lezama no pueden escapar de esa tensión.

La frágil tregua que mantenía el peronismo mientras veía enredarse a La Libertad Avanza con sus propios escándalos voló por los aires en los últimos días. La que expuso públicamente la crisis que venía siendo subterránea fue Berenice Iañez, legisladora porteña y dirigente del espacio de Andrés “Cuervo” Larroque, quien durante una charla en la “Cátedra libre Hebe de Bonafini” acusó a Cristina Kirchner de estar “bastante equivocada” y de “joder bastante las pelotas”, y cuestionó que las decisiones del peronismo se definan “desde un balcón shakesperiano”.

En la cúpula de La Cámpora posaron las miradas de manera inmediata a Axel Kicillof. “Cada vez que habla un dirigente nuestro, por más que sea una cuarta línea, responsabilizan a Cristina. Acá Axel se tiene que hacer cargo”, dicen desde la agrupación. Desde el entorno del gobernador admitieron que las declaraciones fueron “poco felices” pero nadie del Movimiento Derecho al Futuro salió a desautorizar a la legisladora porteña.

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La acusación contra el jefe provincial tiene antecedentes que el kirchnerismo siempre le recuerda: a un año de la detención de la dos veces presidenta, Kicillof sólo la visitó una vez en San José 1111. Esa ausencia no es un dato menor. Es una declaración de independencia que no están dispuestos a aceptar “por las malas”.

El gobernador no asistirá a la movilización de este sábado. Sin embargo, desde su entorno aclararon que el Movimiento Derecho al Futuro —el espacio que impulsa el gobernador para posicionarse de cara a 2027— sí acompañará la convocatoria y que distintos dirigentes estarán presentes.

Esa decisión busca no terminar de romper aunque el equilibrio parece cada vez más difícil de sostener. En las últimas semanas, la muerte de Carlos “Indio” Solari obligó a que los dirigentes peronistas retomen el diálogo. Kicillof y Máximo Kirchner hablaron para organizar el último adiós pero los teléfonos se volvieron a cerrar.

La semana terminó con otro frente abierto. La senadora nacional Carolina Moisés sostuvo que quienes plantean que el justicialismo debe construir una candidatura con el objetivo de liberar a Cristina Kirchner “están en Disney”, y advirtió que el postulante a presidente que lo prometa, no llegará a la Casa Rosada.

La respuesta llegó de varios lados a la vez. Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, señaló que la fórmula que propone Moisés para que el peronismo construya más poder es “votarle las leyes a Milei”, y afirmó que con CFK presa no hay democracia. Mayra Mendoza, por su parte, lanzó un mensaje directo contra la senadora y la desafió a discutir públicamente sus diferencias: “Si sos tan corajuda te espero el sábado en Parque Lezama y lo charlamos ahí”.

Hasta acá, el tercer socio del sello Unión por la Patria, se había mantenido fuera de la discusión interna y por eso sorprendió el posicionamiento del massismo. No se metieron en el cruce entre el kirchnerismo y Moisés ya que la senadora suele tener diálogo con Sergio Massa pero sí con el primer cruce protagonizado por la legisladora porteña que responde a Kicillof.

Malena Galmarini cuestionó el tono de las declaraciones de Iañez y llamó a preservar la unidad del peronismo, sosteniendo que “la unidad es la mayor esperanza de las y los argentinos que sufren”. En la misma línea, Sebastián Galmarini advirtió que las diferencias deberían resolverse puertas adentro. El massismo, que en otras internas prefirió la cautela, esta vez salió al ruedo en defensa de la titular del Partido Justicialista nacional.

Al clima interno se suma la ofensiva judicial contra la exvicepresidenta de Alberto Fernández. El juez Giménez Uriburu intimó a Cristina Kirchner y le advirtió que puede perder el beneficio del arresto domiciliario si se repiten actividades en su departamento de Constitución. La advertencia llegó por una bandera colgada en su balcón. El mismo balcón al que la militancia podría llegar al finalizar el banderazo del sábado.

Actualmente, más allá de sus hijos, sus abogados y su médico, Kirchner solo puede recibir visitas cuatro horas a la semana con previa autorización judicial. El uso de la tobillera también es motivo de queja. Y quienes Estos argumentos también ofician de munición en la discusión interna: quien no levanta la bandera frente a ese cuadro, queda expuesto.

El banderazo de este sábado tiene una lectura de superficie —el reclamo por las condiciones de detención de Cristina Kirchner— y otra que opera por debajo: quién conducirá el peronismo, quién tiene autoridad para definir la estrategia electoral de 2027 y cuánto pesa todavía la figura de CFK.

El escenario en Parque Lezama concentrará legisladores nacionales y provinciales, intendentes, dirigentes sindicales, referentes culturales y organizaciones políticas. Máximo Kirchner tomará la palabra como único orador con un discurso orientado a hablar de futuro, a abrir el juego electoral de cara a 2027. Habrá algún título para la interna, aunque la idea es no hacer del acto una tribuna de peleas. La semana que lo precedió ya se encargó de eso.