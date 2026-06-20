El PRO y LLA se acercan en la Ciudad: leyes y mejor sintonía lejos del ruido nacional

Un paquete de leyes sancionadas por la Legislatura porteña volvió a poner de relieve la relación entre el PRO y La Libertad Avanza, luego de que la bancada libertaria acompañara e impulsara varias normas que fueron aprobadas con mayorías holgadas. La buena sintonía contrasta con lo que ocurre a nivel nacional donde el partido amarillo decidió avanzar con la idea de que Manuel Adorni tiene que dejar su cargo y terminó enfrentando al oficialismo.

En la Ciudad, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, consiguió una de las leyes que había presentado el año pasado y que terminó siendo aprobada en la tarde del jueves: el endurecimiento de penas, que llegan hasta la cárcel y multas millonarias, para los trapitos.

Este tema fue una promesa de campaña del jefe de Gobierno quien rápidamente salió a festejar la nueva norma para combatir a las mafias y a los delincuentes que extorsionan por “cuidar” autos. “Si sos trapito, te meto preso”, advirtió Jorge Macri en redes sociales acompañado de un video con los trapitos en acción por las calles de la Ciudad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El concepto de orden es el factor común que recorre, como una máxima, todas las áreas del Gobierno porteño en esta etapa. El jefe comunal encontró en ese lema un paraguas político donde apoyar su gestión y desde donde, también, comunicar.

Incluso el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, le dedicó un video en sus redes a las leyes.

La nueva ley modifica el Código Contravencional y prevé de 10 a 60 días de arresto, y multas que arrancan en $1 millón y alcanzan los $20 millones para organizadores.

Otras dos leyes también acercaron a los libertarios con los amarillos: una ley Hojarasca, como la que se aprobó en Diputados a nivel nacional, pero para la Ciudad (donde se derogaron unas 40 leyes y ordenanzas vetustas) y un cambio sustancial para la VTV: se amplía a cinco años la primera verificación y se abre la chance de que haya talleres y concesionarias que puedan brindar el servicio en lugar de los talleres cautivos que hubo hasta ahora.

Las tres normas contaron con el visto bueno de LLA. Incluso las dos primeras fueron también iniciativas de la bancada que conduce la karinista Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario y una pieza clave para los Milei en la Ciudad. Hasta Patricia Bullrich festejó las normas sancionadas desde el Senado.

Para el PRO, y en particular para Jorge Macri y su Gobierno, fue un triunfo político. “Hay equipo”, tuiteó la jefa de bloque Silvia Lospennato con una foto forzada de la pequeña bancada que preside. La exdiputada nacional por la Provincia venía de días complicados tras una revoltosa reunión de jefes de bloque a mitad de semana donde la escucharon con mayor intensidad que la usual. La radical Manuela Thourte, jefa de la bancada, no estaba en ese encuentro pero se lo contó con detalles la asesora parlamentaria radical en primera persona.

Con todo, trabajaron para las normas el titular de la comisión de Presupuesto, Waldo Wolff y “el legislador 61”, el secretario administrativo Christian Gribaudo, ambos bajo el manto acuerdista que siempre pone sobre la mesa el vicepresidente de la Legislatura, Matías López.

Como si fuera poco también se aprobó al endeudamiento por más de 1300 millones de dólares para la línea F de subtes, un tema que desvela a Sánchez Zinny, en especial luego de una demora extra de parte del área a cargo por dos meses más a lo que se había planificado.

Del lado libertario Pilar Ramírez llevó la batuta: había presentado el año pasado proyectos en el mismo sentido que fueron consensuados con los del PRO. En el caso Hojarasca fue el sello libertario 100%.

“Hoy LLA de CABA metió tres goles. Queremos sacarle el pie de la cabeza a los porteños, queremos lo mismo que está haciendo Javier Milei en la Nación. Si la libertad avanza, la Ciudad avanza”, tuitó la jefa porteña. Contó con dos ayudas clave: los legisladores Nicolás Pakgojz y Andrea Freguía.

Todo esto no implica necesariamente un acuerdo electoral. Pero deja la puerta abierta para el 2027 en el capítulo porteño a que el diálogo sobre leyes termine versando sobre las candidaturas. De eso vienen hablando Daniel “el Tano” Angelici; el secretario de Gobierno porteño, Ezequiel Sabor y las huestes libertarias en reuniones reservadas.