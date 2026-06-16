Una legisladora afin a Kicillof apuntó contra Cristina Kirchner y estalló la bronca en La Cámpora

La frágil tregua que intentaba mantener el peronismo voló por los aires este martes. Cuando parecía que las aguas comenzaban a calmarse entre el gobernador Axel Kicillof y el núcleo duro de La Cámpora, un incendiario discurso encendió nuevamente la interna justicialista. La protagonista del escándalo fue Berenice Iañez, legisladora porteña, quien disparó munición gruesa directamente contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

El polémico episodio ocurrió durante una charla en la "Cátedra libre Hebe de Bonafini", organizada por la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Allí, la dirigente de La Patria es el Otro repasó la historia política del movimiento y, luego de elogiar a San Martín, Rosas y Perón, soltó la frase: "Nos dieron a Néstor y a Cristina, por más que ahora esté bastante equivocada y jode bastante las pelotas, y nos dio un Axel Kicillof. Somos el mejor pueblo del mundo".

Iañez sostuvo que Cristina "está bastante equivocada y jode bastante las pelotas"

Lejos de frenar su embestida, Iañez profundizó sus críticas apuntando a las históricas formas de conducción de la ex mandataria. "Cuando me quieren venir a decir que un proceso lo van a ordenar desde un balcón shakesperiano, cada vez están más Romeo y Julieta los compañeros, y eso no terminó bien", lanzó con ironía, sumando más leña al fuego al cuestionar a los dirigentes de La Cámpora por "no querer perder sus privilegios mientras el pueblo se muere de hambre".

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En su encendida defensa a Kicillof, la legisladora sacó a relucir viejos pases de factura sobre el armado electoral del año pasado. Sin vueltas, aseguró que el cristinismo amenazó a su sector durante un congreso partidario y detalló que les advirtieron que "la Provincia de Buenos Aires se iba a prender fuego" si desdoblaban los comicios de la contienda nacional.

Su discurso también incluyó palazos para la última experiencia presidencial del espacio. Iañez liquidó la gestión del Frente de Todos al tildarla de "un gobierno de mierda pensado para fracasar" y repudió sin filtros la metodología del famoso video grabado que en 2019 encumbró a Alberto Fernández como candidato.

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El contraataque: dolor y furia en el entorno de los Kirchner

Como era de esperarse, la viralización de estas declaraciones destruyó cualquier puente de diálogo. Desde el Instituto Patria no solo leyeron los dichos como una agresión política, sino como una falta total de empatía humana. Cerca de Máximo Kirchner dejaron en claro que no ven las palabras de Iañez como un exabrupto aislado, sino como el verdadero pensamiento que domina al sector.

La respuesta desde el entorno de Cristina no se hizo esperar y fue al hueso, recordando la situación de encierro que atraviesa su líder. "Decir que Cristina rompe las pelotas cuando está presa y con las visitas limitadas es un desastre desde lo humano", señaló un dirigente en diálogo con Infobae.

La herida en la interna va a tardar en cerrar y, hoy por hoy, la desconfianza hacia el gobernador es total. En la cúpula de La Cámpora no le perdonan a Kicillof que todavía no haya pasado por el domicilio de la calle San José para visitar a Cristina, y leen los exabruptos de la legisladora porteña (a quien el propio Axel apadrinó en la lista) como una movida avalada directamente por él. "Esta vez cruzaron un límite, perdieron la dimensión humana", cerraron desde el espacio, dejando en claro que la reconciliación parece cada vez más lejana.

TC