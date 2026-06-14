La política argentina despide a Taty Almeida: qué dijeron Cristina Kirchner y Axel Kicillof

La muerte de Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, a los 95 años, provocó una inmensa ola de mensajes en redes sociales, donde se la recuerda principalmente por su energía, su optimismo y su voluntad inquebrantable en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó en X un mensaje breve pero sentido: "Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre, querida Taty".

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartió estas palabras: "Con un enorme dolor despedimos a Taty Almeida, compañera imprescindible en la historia de nuestro país y referencia para generaciones enteras. Con coraje, amor y una convicción inquebrantable, dedicó su vida a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Su ejemplo de lucha seguirá acompañándonos. Gracias por tanto, Taty. Hasta siempre". El gobernador acompañó la despedida con fotos que los muestran juntos.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) también homenajeó a la militante, a la que llamó "madre de todas las causas en defensa de los Derechos Humanos".

La diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) recordó las palabras recurrentes de Taty Almeida: "No nos han vencido". Compartió una foto en la que se ve a una multitud rodeando a la Madre de Plaza de Mayo, ya en silla de ruedas pero sonriente, en la ocasión en la que se inauguraba una baldosa en memoria de su hijo Alejandro, secuestrado por la Triple A en 1975.

La diputada y exintendenta de Quilmes Mayra Mendoza también publicó un mensaje en memoria de Almeida, donde recordó los momentos con compartieron en 2022, en ocasión de la inauguración de la Casa de Abrigo Permanente en el municipio. "Mujeres como Taty Almeida, valientes, alegres, combativas, pasan por esta vida para abrirnos sendas por las que caminar buenos rumbos a quienes venimos detrás de ellas", escribió. "Como todas las Madres y las Abuelas, Taty convirtió su dolor en lucha y lo hacía con una sonrisa permanente, con la que desafiaba a los mismos poderes que se llevaron la vida de su hijo y de tantos otros compañeros que pelearon por una vida digna para nuestra patria."

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