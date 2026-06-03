Nahuel Gallo: "Trato de hacer público lo que uno vivió y lo que están pasando los compañeros ahí"

El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido y luego liberado en Venezuela, fue entrevistado por el canal CNN en donde brindó detalles de sus días privado de la libertad, la incertidumbre de no saber si su pequeño hijo lo iba a reconocer luego de dos años y el pedido por la libertad para quienes continúan presos.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 acusado de supuestos vínculos con acciones terroristas, que él negó, y luego liberado en marzo de este año, tras intensas negociaciones diplomáticas.

Estuvo detenido 448 días y 445 incomunicado. "Contaba día por día, semana, minutos, horas contaba todo el tiempo. Tachaba en mi celda cuantos días pasaban desde que perdí la libertad", detalló.

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El gendarme declaró que una sus incertidumbres más grandes era saber si su hijo lo iba a reconocer cuando regresara a casa. El niño tenía un año y 11 meses al momento de su detención.

"Cumplió sus dos añitos cuando yo estuve detenido y sus tres añitos, Así que dos años me perdí de él", explicó. Fue recibido en Argentina por su familia y su esposa, María Alexandra Gómez, quienes no dejaron de pedir por su libertad.

"Era la incertidumbre de si él reconocía a su papá o a la persona que lo iba a abrazar porque tenía miedo de que diga 'no, no, no, no lo conozco' Pero no, se portó rebien y estuvo todo el tiempo conmigo a upa", comentó con satisfacción.

Nahuel Gallo pide alzar la voz por los que continúan detenidos

Respecto a los detenidos que continúan luchando por su libertad, Gallo se mostró predispuesto para acompañar la lucha y difundir lo que sucede en la prisión Rodeo1, donde estuvo encarcelado, en las afueras de Caracas.

"Yo siempre pido por todos los venezolanos, por todos los extranjeros que están ahí. Que ese es el fin, ¿no? Tratar de no caer en lo malo que uno vivió, en el pasado. En tratar de hacer público lo que uno vivió y lo que están pasando los compañeros ahí", afirmó.

Y agregó: "Uno crea una hermandad y los que están ahí esperan que uno alce la voz por ellos".

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Luego mencionó una de las situaciones que lo dejaron al límite, entre la vida y la muerte, cuando le apuntaron con una escopeta a la cabeza mientras le pedían que "diga la verdad" y en ese momento pensó que ya "no iba a vivir".

Nahuel Gallo fue liberado el 1 de marzo de 2026, junto a una decena de personas de diferentes prisiones de Venezuela, en el contexto de aprobación de una ley de amnistía, con la llegada de Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Aún quedan más de 200 civiles, cerca de 180 militares y alrededor de 40 ciudadanos de otras nacionalidades como el argentino Germán Giuliani, quien se encuentra encarcelado en el penal de Yare II acusado de delitos de terrorismo y conspiración.

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